"Bizi dinleyin, Denizli havlu atmasın!"

Genç ihracatçılar diyor ki; "Bir geleceğimiz olacaksa, potansiyeli olan ama finansal kıskaçtan bunalmış firmalara yönelik uzun vadeli kaynak şart. Önerilerimiz var. Ama sesimizi duyuramıyoruz!

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu il e sohbetteyiz. Aralarında Denizlili iki genç ihracatçı var. Havlu-bornoz üretip, yüzde 100 ihracat yapıyorlar. İkisi de firmalarının üçüncü kuşak yöneticileri. Soruyoruz; anlatıyorlar: "İşler küçüldü ama mücadeleye devam ediyoruz. 2,5 milyon lira kredi kullanalım dedik. Rotatif TL faizi yüzde 57. Artı 150 bin lira komisyon istendi. Bankaların bizim sektöre yaklaşımı çok olumsuz. Sanki herkes batıkmış gibi... Oysa Denizli'de 1200 ihracatçı varsa, yarısı havlu, bornoz, çarşaf, ev tekstili üreticisidir. Denizli havluda dünya markasıdır."

Peki ya Eximbank? "Limitimiz var. Ama bir türlü kredi çıkaramıyoruz. 'Döviz kredisi istiyorsan, o kadar da TL alacaksın' deniyor. Deyim yerindeyse, 'yokuş yapıyor'lar. O zaman akreditif açtırmaya çalışıyoruz. Nakit talebi olmayınca destek oluyorlar. Ama ne oldu? Kredi yerine akreditif alabildiğimiz için içerideki iplik üreticisini bıraktık, malı Hindistan'dan aldık. Yani yerliye ket vurduk."

Peki ne yapılabilir? "Önerilerimiz var. Mesela, TCMB Başkanı Fatih Karahan Denizli'ye geldiğinde dile getirilmişti. Bir çatı teminatlandırma yapılsın. İGEME destekleri, KGF hepsi bir çatı altında toplanırsa, genel bir teminatlandırma üzerinden sağlıklı bir kredi akışı sağlanabilir. Şu anda biz bankaların peşinden koşturuyoruz. İnisiyatif bankalarda. Oysa bankalar firmalar için çarpışmalı."

Büyüklerimiz, "Ankara'nın gündemi ile sizin gündemimiz çok farklı çocuklar" diyor. Sanayici yönünü bulmakta zorlanıyor. Çaresiz kaldığımızı hissediyoruz. Oysa biz, havlu atmak değil, ihracat yapmak istiyoruz. "

İran-İsrail çatışmaları ne getirecek belli değil. Türkiye'nin gücü üretimde. Bugün de yarın da bize lazım. Önerileri dinleyip, çözüm için harekete geçmenin zamanıdır!

Genç ihracatçıların sesini ve önerilerini aktarmaya devam edeceğiz...