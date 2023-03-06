DASK’a yapılan hasar ihbarı 326 bini aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kuruma yapılan başvuru sayısına ilişkin son verileri paylaştı.

DASK’tan yapılan açıklamaya göre, 6 Mart 2023 tarihi itibarıyla Alo DASK 125, e-Devlet ve dask.gov.tr kanallarından kuruma yapılan hasar ihbarı sayısı 326 bin 895’e, işlemi tamamlanan başvurulardan ödenen toplam tazminat tutarı ise 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 liraya ulaştı.

Açıklamada, “Sigortalılarımızın yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz.” ifadelerine yer verildi.