“Değerli metallerde balon başlıyor” iddiası

EVRİM KÜÇÜK

Değerli metaller piyasası ABD’den gelen verilerle yön arayışını sürdürüyor. Ons altın, ABD tüketici fiyatlarının düştüğünü gösteren verilerin ardından 2.400 dolar seviyesini aştı.

Uzmanlara göre Fed’den faiz indirimi beklentisi arttığından altın yakın bir zamanda yeni bir rekor denemesi yapabilir. Altının spot fiyatı 20 Mayıs’ta ons başına 2.449 dolara çıkarak rekor kırmıştı. Teknik analizlere göre fiyatlar 2.428 doları kırarsa 2.450 ve ardından 2.475 dolar hedeflenebilir.

Paraya güven kaybı 20 yıllık bir yükselişi tetikleyebilir

Büyük resme bakıldığında ise çok daha büyük yükselişlerin yaşanabileceği iddia ediliyor. Bağımsız analist ve Substack’teki FIPEST Raporu’nun yazarı David Brady, Kitco News’a yaptığı açıklamada “Fiyatların 2.700 ila 3.000 dolar gitmesini bekliyorum” diyor. Ancak Brady, 3.000 doların sadece orta ralli hedefi olduğunu belirtip, bu seviyenin önce büyük bir düzeltmeyi tetikleyebileceğini, uzun vadede ons başına 5.000 ve hatta potansiyel olarak 10.000 dolara kadar gidileceğine inanıyor.

Brady, “Bu, kıymetli metallerde bir balonun başlangıcı” ifadesini kullanarak, “Bir veya iki on yıl, belki de daha fazla sürecek çünkü paraya olan güven kayboluyor” diyor. ABD’nin 34 trilyon dolara ulaşan borcunun sürdürülemez olduğuna dair tartışmalara dikkat çeken analist, altın ve gümüşün değer deposu olmaya devam ettiğini söylüyor.

ABD, Meksika’dan çelik ithalatına yeni kurallar getirdi

ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı yüzde 25 oranındaki “Section 232” gümrük vergisine tabi olmamak için Meksika’dan ithal edilen çeliğin ABD, Meksika ya da Kanada'da «eritilip dökülmesini » gerektiren standartlar konusunda anlaşmaya varıldı. Benzer bir şekilde, Meksika’dan ithal edilen alüminyum da Çin, Rusya, Belarus ya da İran’da eritilmiş ya da dökülmüş birincil alüminyum içermediği takdirde yüzde 10’luk Bölüm 232 gümrük vergisinden muaf tutulacak. Bu arada Meksika hükümeti, Brezilya’dan ithal çeliği ABD'ye ihraç ederken yüzde 25 vergi alınmaması için ABD hükümeti ile anlaşmaya vardı.

Avrupa elektrik üretiminde gazdan kömüre kayacak

Gaz fiyatlarındaki artışın Avrupa’da enerji dağıtım şirketlerini önümüzdeki kış elektrik üretiminde kömüre geçmeye teşvik edebileceği belirtiliyor. Almanya ve Doğu Avrupa’nın büyük bölümünde kömür, enerji portföyünün önemli bir parçası. Avrupa’da doğal gaz fiyatları 23 Şubat’tan bu yana yaklaşık %40 arttı. Londra Menkul Kıymetler Borsası’na göre, karbon fiyatlarının 80 euronun altında kalması durumunda gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren bazı gaz santrallerinin yerini yüksek verimli kömür santrallerinin alabileceği belirtiliyor.

Gümüş güç topluyor

Küresel ekonomik belirsizlikler ortasında güvenli liman talebinin yanı sıra teknoloji ve güneş enerjisi sektöründen gelen endüstriyel taleple gümüş güç topluyor. Ortadoğu'daki gerginlikler gümüşe yönelik güvenli liman talebini artırarak yükseliş trendini destekliyor. Gümüşün 2024 yılı kapanış fiyatı Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş.’nin raporuna göre 36 dolar civarında.