Değerli metallerde tedirgin bekleyiş

Fed'in bu yıl faiz indirimine gidip gitmeyeceği yönündeki belirsizlik altın ve gümüşte son günlerde yaşanan kayıpların telafi edilmesini zorlaştırdı. 2.270 dolara kadar satış gelebilir KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, "ABD dolarının yükselişi ve tahvil faizlerindeki artış, altın fiyatının akıntıya karşı yüzmesine neden oldu. ABD’de PCE verisi finansal piyasaları Fed'in ilk faiz indiriminin ne zaman gerçekleşebileceği konusunda karamsarlığa iterse, altın 2.270 dolar seviyesine doğru gerileyebilir" dedi.

Yatırımcının veriden faiz indirimine destek görmesi halinde ise ons fiyat 2.313 desteğini aşıp yeniden 2.340 doları hedef alabilir.



Gümüşte korunması gereken seviye 28.66 dolar Gümüş için kritik destek 50 günlük hareketli ortalama olan 29.19 doların hemen altında, 28.66 dolar civarında bulunuyor. FXEmprie uzmanlarına göre en yakın direnç ise 30.89 dolarda. Desteğin altında bir kapanış daha fazla düşüşe neden olabilirken, üzerinde tutulması konsolidasyonla sonuçlanabilir.

Bu hafta %2 prim yapan platinde ayrışma çabası

Platin diğer değerli metallere göre daha sağlam göre görünüm çiziyor. Altın ve gümüşteki düşüşe veya ABD Doları’nın güçlenmesine tepki vermedi ve bu hafta ons başına 1.015 dolara kadar çıkıp yüzde 2 civarında yükseldi. Bu durum, spekülatörlerin arz sıkıntısına dair endişelerinin arttığı şeklinde yorumlanıyor. Platin fiyatlarının 50 günlük hareketli ortalama olan 987 doların üzerine kendini atması güçlü bir momentumu gösteriyor. Uzmanlara göre, temel direnç seviyeleri 1.020 ve 1.036 dolar, destek ise 985 dolar ve 974 dolar. Direncin üzerinde bir kırılma daha fazla kazanım sinyali verebilirken, reddedilme konsolidasyona yol açabilir.