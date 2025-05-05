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Cevdet Yılmaz: Enflasyon kesintisiz düşüşünü sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomi programının etkisiyle enflasyonda kesintisiz düşüşün devam ettiğini belirtirken, dezenflasyon sürecinin tüketici ve üretici fiyatlarını olumlu etkilediğini vurguladı.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz: Enflasyon kesintisiz düşüşünü sürdürüyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladıkları ekonomi program sayesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerini X hesabından değerlendirdi.

Yılmaz şu mesajları verdi:

"Tüketici enflasyonu nisan ayında yıllık yüzde 37,9 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı haziran ayından bu yana 37,6 puan ile kesintisiz düşüşünü sürdürmektedir. Nisan ayında gıda grubunda işlenmemiş gıda fiyat artışlarında belirgin düşüş görülürken, kira enflasyonu oranında gerileme yılın başından bu yana devam etmektedir.

Yurt içi üretici fiyatları nisan ayında yüzde 2,8 oranında artmış, yıllık enflasyon 2024 yılı haziran ayından bu yana 35,2 puan düşerek yüzde 22,5 olarak gerçekleşmiştir. Üretici enflasyonunda gözlenen görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını da olumlu yönde etkilemektedir.

Güçlü koordinasyonla hayata geçirdiğimiz program ile enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Belirsizliklerin artış gösterdiği küresel ortamda, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile göreli performansımızı yükselteceğiz.

Amacımız ekonomimizi istikrar içinde büyütmek, toplumsal refah seviyemizi kalıcı şekilde yükseltmektir."

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