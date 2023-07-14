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DEİK, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenleyecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş forumu düzenleneceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez resmi ziyareti vesilesiyle Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenleyeceğiz." denildi.

Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nun 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu'nun 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu'nun 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirileceği bildirildi.

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