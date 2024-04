Deprem bölgesi için başlatılan 'e-Birliktelik Kampanyası' tanıtıldı

Takip Et

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde ticareti canlandırmak için başlatılan "Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye (e-Birliktelik) Kampanyası", Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen programla tanıtıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, programda, depremlerin 14 milyon vatandaşı etkilediğini söyledi.

Deprem nedeniyle 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Bolat, "Depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla devletimizin, hükümetimizin tüm kurumları seferber olmuştu. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak birçok çalışmanın yanında 75 işletmenin katılım sağladığı 'e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği' kısaca 'e-Seferberlik' çalışmasını başlatmıştık." diye konuştu.

Deprem yardımlaşma seferberliği kapsamında afet bölgesindeki illere yardım amacıyla 397 milyon liralık ürünün e-ticaret platformları aracılığıyla satışının sağlandığı bilgisini veren Bolat, bu yıl da Bakanlık ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimleriyle 11 ile destek olmak amacıyla "e-Birliktelik Kampanyası"nı yeniden başlattıklarını anlattı.

"Bölgede ticaretin canlandırılmasına ekstra katkı verilecek"

Bolat, geleneksel ticaretin dijital hali olarak adlandırılabilecek e-ticarete, KOBİ ve esnaflar başta olmak üzere tüm işletmelerin adaptasyonunun önemli olduğunu dile getirdi.

e-Birliktelik Kampanyası ile deprem bölgesinde yer alan ve daha önce e-ticaret faaliyetlerinde bulunmayan tacir ve esnafa e-ticaret şirketlerinin destek vereceğini vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"1 ila 3 ay komisyonsuz ya da düşük komisyonlu satış desteği sağlanacak. e-Ticarete ilişkin altyapı, reklam, pazarlama ve platformda görünürlük desteği verilecek. Bölgeye ait coğrafi işaretli ürünlerin ihracatını kolaylaştırıcı çalışmalar yapılacak. Hem esnaf ve tacirlere hem de esnaf ya da tacir olmayan dezavantajlı gruplara yani ev hanımları, engelli bireyler gibi tacir statüsünde değiller ama onlara da e-ticaret, eğitim desteği verilmesi gibi destekler sağlanacak. Böylece deprem bölgesinde ticaretin canlandırılmasına ekstra katkı verilecek."

"Kalıcı çözümler üretilmeye devam edilecek"

Bolat, söz konusu kampanya kapsamında ayrıca Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin yardım ve destek kartlarının satışa sunulacağını, dileyen vatandaşların depremzedelere istediği oranda bağış yapabilmesinin sağlanacağını ifade etti.

Ürün tedarikinin de mümkün olduğunca deprem bölgesinden karşılanacağını vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde TOBB ile hazırlanan 'e-Birliktelik Kampanyamız' ile deprem bölgesinde sürdürülebilir bir e-ticaret ekosisteminin inşa edilmesi, coğrafi işaretli milli zenginliklerimizin uluslararası arenaya tanıtılması, henüz e-ticaretle tanışmayan esnaf ve KOBİ'lerimizin, ürünlerini yepyeni pazarlara tanıtabilmelerinin önünün açılması hedefleniyor." dedi.

Bu ve benzer kampanyalarla deprem bölgesi için kalıcı çözümler üretmeye devam edileceğini vurgulayan Bolat, e-ticaretle buradaki ticaretin daha güçlü olarak yeniden ayağa kalkması temennisinde bulundu.

Yangında hayatını kaybedenler için fon kurulacak

Bolat, dün İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Hepsi evlerine ekmek götüren insanlar. Orada bu iş için bulunuyorlardı. Bu hayırlı günde TOBB Türkiye e-Ticaret Meclis Başkanı Ozan Bey'e bir görev verelim. Bu kampanyaya katılan 21 firmamızdan desteklerini ortaya koyarlarsa bir fon toplayalım. Fonu o ailelere çok hızlı bir şekilde ulaştıralım." dedi.

Bakan Bolat, kampanyaya şu şirketlerin katılım sağlayacağını söyledi:

Akakçe, Amazon, Armut, Askon Dizayn Center, Çiçeksepeti, Hepsiburada, Migros, Trendyol, Enuygun Com İnternet Bilgi Hizmetler, Getir, İLab Holding, Azall Küresel İnovasyon Elektronik Ticaret, Letgo Mobil İnternet Servisleri, Facebook, oBilet Bilişim Sistemleri, PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri, Sahibinden, Ticimax Bilişim Teknolojileri, Turkcell, Vodafone ve Yemeksepeti.

"3 ay boyunca komisyon ve hizmet bedeli alınmayacak"

Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, TOBB olarak depremin ilk gününden itibaren tüm imkanları bölge için seferber ettiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, bölge ekonomisi ve istihdamının yeniden canlandırılması için hayata geçirilen "Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı" ile deprem bölgesinden mal almak isteyen firmaları, bölgedeki üreticilerle eşleştirdiklerini bildirdi.

Bölgede hayatın bir an önce normalleşmesi ve şehirlerin yeniden inşasına yönelik kalıcı konut kampanyası başlattıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "El Verin Ev Yapalım Kampanyası'yla elimizdeki tüm maddi kaynakları bu işe aktardık. Tüm bu süreçleri yürütürken Ticaret Bakanlığımızı hep yanımızda hissettik. Depremin ilk anından itibaren her an temasta olduk, gündelik ihtiyaçların tedariki noktasında birlikte çalıştık." dedi.

"e-Ticaretin genel ticaret içindeki payı yüzde 20'nin üzerine çıktı"

Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesindeki insanların üretim ve ticaret yaparak kendi ayakları üzerinde durmasının sağlanması gerektiğini aktardı.

TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi'nin sürece büyük katkısı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bölgenin hızla toparlanması için yapılabilecek en önemli faaliyetin, üretim ve ticaret hayatına doğrudan etki edecek çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, meclis üyelerinin deprem bölgesindeki üretici ve tedarikçiler için birçok destek programını hayata geçirdiğini belirterek, komisyon desteğinden yöresel ürün alım garantisine, gıda kolisi desteğinden meslek edindirme programlarına kadar bölgeye doğrudan tesir edecek çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Ticaret Bakanlığının açıkladığı son verilere göre geçen yılın ilk 6 ayında e-ticaret hacminin 652 milyar liraya ulaştığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, e-ticaretin genel ticaret içindeki payının yüzde 20'nin üzerine çıktığını aktardı.

"Kampanyayla coğrafi işaretli ürünlerin satışına da öncelik verilecek"

Tüketicilerin artık dijital ortamı tercih ettiğini, üreticiler ve girişimcilerin de sanal ortamda var olabilmesi gerektiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde "e-Birliktelik Kampanyası"nı başlattıklarını kaydetti.

"Kadın girişimcilerin ürünleri öne çıkarılacak"

Hisarcıklıoğlu, kampanyayla deprem bölgesinde yer alan yerel üretici ve satıcılara çeşitli destekler sunulacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kampanyayla e-ticaret şirketlerimiz, deprem bölgesinde bulunan ve e-ticaret platformlarında satış yapacak şirketlerden 3 ay boyunca komisyon ve hizmet bedeli alınmayacağını taahhüt ediyor. Bunun yanında, bölgedeki satıcıların ve ürünlerinin ülke genelinde öne çıkması ve satış miktarlarını artırmaları adına reklam desteği verilecek. Bölgedeki kadın girişimcilerimize, coğrafi işaretli ürünlerin satışına da öncelik verilecek. Kadın girişimcilerimizin ürünleri ve coğrafi işaretli ürünler için platformlar üzerinde özel sayfalar oluşturulacak. Bu ürünlerin ayrı bir etiketle öne çıkarılması, böylece 81 ilden tüketicilerimizin bu ürünlere daha kolay erişmesi sağlanacak."

Kampanya kapsamında e-ticaret şirketlerinin yöresel ürünlere alım garantisi vereceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, ihtiyaç sahipleri için gıda paketi desteğinin sağlanacağını sözlerine ekledi.