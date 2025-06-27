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Deprem konutları sahiplerini buluyor: Hatay'da 256 aile için süreç tamamlandı

Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde rezerv yapı alanlarındaki 256 deprem konutunun hak sahipleri belli oldu.

Haber Merkezi
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Deprem konutları sahiplerini buluyor: Hatay'da 256 aile için süreç tamamlandı
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Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığını çalışmasıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal ve İsmet İnönü mahalleleriyle Kırıkhan ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanlarında noter huzurunda kura çekildi.

Kura, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının resmi YouTube hesabından canlı yayınlandı

İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi'nde 72, İsmet İnönü Mahallesi'nde (Uğur Evler Sitesi) 60 ve Kırıkhan Tuba Sitesi'nde 124 hak sahibinin belirlendiği kura, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının resmi YouTube hesabından canlı yayınlandı.

Kura sonuçları, Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve iki ilçedeki kentsel dönüşüm irtibat ofislerinde askıya çıkarılacak.

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