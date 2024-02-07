Murat Ülker: Devlet hep ortaktır bize ama genelde kâra ortaktır

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Fast Company’nin ortak organizasyonu olan “Perakende Buluşması” “Ne Oldu Ne Olacak?” ana gündemi ile gerçekleştirildi. Sektörün en önemli oyuncularının üst yönetimlerinin katıldığı ve sektörde yaşanan gelişmelerin değerlendirip, ekonomi ve tüketici davranışları konusunda yaşanan gelişmelerin konuşulduğu etkinliğin konuşmacılarından biri de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker idi. BMD Başkanı Sinan Öncel moderetörlüğünde gerçekleşen Global Liderlik panelinde konuşan Murat Ülker, Yıldız Holding bünyesine katılan markaların performansından ekonomiye ve sektörel sorunlara kadar birçok konuda değerlendirmelere bulundu. Murat Ülker, konuşmasında son dönemde markaların olduğu kadar mülk sahiplerinin de en önemli gündem maddeleri arasında ilk sıralarda yer alan kiralar konusunda taleplerini dile getirdi.

Fenerbahçe ile ilgili durum bir aşk meselesi

Şok ve Seç marketleri ile 13 binden fazla satış noktasında hizmet verdiklerini dile getiren Murat Ülker, “Kira her bir dükkan için sorun teşkil ediyor. Dükkan sahibini de düşünmek lazım. Oradan geçiniyor olabilir. Ancak burada devlet babamıza iş düşüyor. Devlet hep ortaktır bize ama genelde kara ortaktır. Zarara ortak olsun demiyoruz da bir stopaj indirimi olabilir” diye konuştu.

Murat Ülker, konuşmasında zirvesinde yer aldığı Forbes listesi, Fenerbahçe’ye verdikleri destek ve bünyelerinde bulunan diğer markaları ile ilgili de soruları yanıtladı. Murat Ülker, ‘5,2 milyar dolar olarak açıklanan servete sahip olmak nasıl bir duygu?’ sorusunu, “Ben saydım o kadar yoktu, onlar nerden buldu da söylüyorlar bilmiyorum” diye yanıtlarken Fenerbahçe’ye verilen destek ile ilgili de, “Benim Fenerbahçe ile geçmişim 40 yıldan fazla geçmişe dayanıyor. Hep destek veriyor ve marka olarak da karşılığını görüyorum. Bu bir aşk meselesi” dedi. Ülker, haziran ayında yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takıma şu ana dek 500 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu açıklamıştı.

Godiva’ya 4 milyar $ teklif ettiler

Bünyelerinde katılan diğer markalar ile ilgili ise Murat Ülker, “10 yıl önce McVitie's’i 3,5 milyar dolara almıştık. Bugünkü değeri 6 milyar dolar. Çünkü büyüdü, gelişti. Godiva’ya 4 milyar dolar teklif verildi, satın dediler ama ‘ana işimiz neden satıyoruz’ dediler. Satmadık” ifadelerini kullandı.

“Mavi Senfoni sanattan çok anladığım için alınan bir eser değil”

Murat Ülker, aynı zamanda bir koleksiyoner ve Yıldız Holding’in genel merkezi Burhan Doğançay’ın 2009’da 2,2 milyon TL’ye satın alınan Mavi Senfoni tablosu da dahil olmak üzere çok önemli eserlere ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonerliğe nasıl başladığı ve Mavi Senfoni’nin alınma öyküsü konusunda yöneltilen soruyu da cevaplayan Ülker, “Sanat bizim evde hep vardı. Gazeteden görseller kesilir asılırdı. Mobilyalar ile uyumlu tablolar alınırdı. Güzel tablolar vardı hep evde. Sanatın içine doğmak onla yaşamak çok önemli. Ancak Mavi Senfoni sanattan çok anladığım için alınan bir eser değil. Uçaktaydım ve bir arkadaşıma rica ettim ‘bakar mısın?’ diye. Birkaç gün sonra Türkiye’ye döndüğümüzde eseri aldığımızı öğrendim” şeklinde konuştu.

BMD Başkanı Sinan Öncel (solda), Boyner Grup Başkanı Cem Boyner’e kendisinden bahseden bir karikatür takdim etti.

“Kura, faize ve maaşa Ankara karar veriyor”

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, dünyanın yüzde 10-15’lik enflasyonla savrulduğu yerde Türkiye’nin yüzde 70’lik enflasyonla mücadele ettiğine dikkat çekti. Bu süreçte piyasa yerine devletin ağırlığının hissedildiğini kaydeden Boyner, “Zembereğin yerine oturtulması ağır kontrol istiyor. Karşımızda piyasayı değil yine devleti görüyoruz. Kura, faize. Maaş artışına ekonomi, Ankara karar veriyor. Yakın zamana kadar kira artışlarına da devlet karar veriyordu. Şimdi kurallı ekonomi yönetimi ile iyi bir yere doğru gidiyoruz. 2024’ü berbat bir sene yaptırmayacağız. Sektör için kabus senaryoları yok” dedi.

Mal satışında kâr etmiyorsanız, satmayın

Holding’in 2023 performansı ve 2024 beklentilerinin yanı sıra ekonomik durum ile ilgili soruları da yanıtlayan Ülker, “2023 bizim için iyi geçti. Bizim işlerde öyle voleyi vurmak yoktur azar azar damlar ve devam eder. Kamyon kamyon mal sattığım bir işim olmadı. 2024’ün ise zor bir yıl olacağını söylüyorlar ve biz de ona göre hazırlanıyoruz. Beklentilerimizi düşürüp cebimizi sağlamlaştırıyoruz. Ama ben iyimserim. 2024’te nakit para mühim ama yetmez. Finansman temini de olmalıdır. Ama işin kalbi karlı satıştır. Mal satışında kar etmiyorsanız, satmayın” diye konuştu.

2024’te turist belirleyici olacak

Etkinliğin açılışında konuşan BMD Başkanı Sinan Öncel, 2023'ün perakende sektörü için genel olarak verimli geçtiğini söyledi. Öncel, “Markalarımızın ciroları ortalama yüzde 80 arttı. Cirolardaki yüksek oranlı artış ağırlıklı olarak maliyetlere bağlı fiyatların yükselmesinden kaynaklanıyor. Çünkü aynı dönemde her üç markamızdan birinin adet satışlarının gerilediğini biliyoruz. Yüksek maliyet artışları 2024’te de bir tehdit olarak önümüzde duruyor. Markalarımızın 2024 performansında maliyet artışlarının yanı sıra, yerli tüketicinin alım gücü ve turiste satışların düzeyi belirleyici olacak” dedi.

Boyner'den 3 iyi 3 de kötü tespit

Cem Boyner, Türkiye’nin umut verici ve umut kırıcı 3’er özelliğini şöyle sıraladı:



Umut verici özellikler:



1. Türkiye’deki beceri müthiş.

2. Çok dayanıklı.

3. İnovasyon yapar hale gedi.



Umut kırıcı özellikler:



1. Kaynaklar sınırlı

2. Zaman sınırlı. Çabuk yapmamız gerekiyor.

3. Gayri ciddi ve disiplinsiziz. Yaptığımızı kendimiz bozuyoruz.