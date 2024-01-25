GAZİANTEP / EKONOMİ

Vodafone Business'ın Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile yaptığı “OSB Dijital Dönüşüm Programı”nda ikinci dönem başlıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile eğitim alan dijital elçiler OSB'lerdeki fabrikaları dönüştürüyor. Geçen yıl hayata geçirilen program kapsamında, ilk yıl 1000 dijital elçi yetiştirildi. Yeni dönemde üç ay sürmesi planlanan eğitimlerin sonrasında eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara YTÜ akademisyenleri ve OSBÜK tarafından sertifikaları takdim edilecek.

Dijital elçi sayısı 2000’e ulaşacak

Eğitim programının ikinci döneminde verilecek eğitimlerde, Dijital Dönüşümün Sanayi ve KOBİ’lere etkisi, Dijital Strateji ve Dijital İş Modelleri, Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti (IoT), Bulut Bilişim ve 5G, Siber Güvenlik, Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Üç Boyutlu Yazıcı, Blok Zincir, Dijital Liderlik, Dijital Kültür ve Dijital Pazarlama gibi konular yer alacak.

Programın yeni döneminde OSB’ler ve kapsamındaki KOBİ ve işletmelerin dijitalde var olmayı öğrenmesi amacıyla; dijital kanalların uygun ve nitelikli olarak kullanılması, nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut uygulamaları, iş sürekliliği ve Endüstri 4.0’a giden yolda dijital altyapının oluşturulması konularında farkındalık yaratılması hedefleniyor. Vodafone Business, Türkiye’nin 81 ilindeki 400 organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirket yönetici ve çalışanlarının katılacağı üç ay boyunca sürdürülecek olan eğitimler ile 2024 yılında yaklaşık 500’den fazla KOBİ ve işletmenin yanında 1000 kişinin dijitalleşmesine öncülük etmeye hazırlanıyor. Bu dönemde de yetiştirilmesi planlanan 1000 kişiyle birlikte, toplamda 2000 dijital elçiye ulaşılması planlanıyor.

Tüm işletmelerin dijitalleşmesinde çözüm ortağı olarak yanlarında olmaya devam etmeyi hedeflediklerini aktaran Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, dijitalleşme çağında OSB’lerdeki şirketlerin, yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adaptasyonunun önemine vurgu yaptı. Kestioğlu, Şu anda önceliklendirdikleri teknolojilerin temelde sanayinin daha verimli çalışmalarını, daha karlı işletmeler haline gelmelerini sağlayacağını ve bu teknolojilerin aynı zamanda sürdürülebilirlik anlamında da ciddi faydalar sağlayıp dünya standartlarında sanayi şirketleri olmalarına fırsat sunacağını ekledi. Yeni çağrı başlattıklarını ifade eden Kestioğlu, "Çıktığımız çağrıya 1000 dijital elçi başvurmuştu, onlarla birlikte 4 aylık sertifika programını bitirdik. 1 yıl içinde elçiler kendi firmalarında dijital dönüşümü tetiklediler. Toplam 40 milyonluk bir fayda ve teknoloji dönüşümü gerçekleştirmiş olduk. Projemiz bizi çok heyecanlandırdığı için, güzel sonuçlar elde ettiğimiz için şimdi ikinci ayağını yapıyoruz. Yine 1000 dijital elçiyi daha yetiştireceğiz" diye konuştu.

"OSB'ler Türk sanayisinin dijitalleşmesine liderlik edecek"

Türkiye’deki sanayi üretiminin yüzde 45’inin OSB’ler tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de planlı sanayileşmede OSB’lerin çok önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Kütükcü, toplantıyı Anadolu'nun en güçlü sanayi şehirlerinden birisi ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Gaziantep'te gerçekleştiriyor olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bugün Türkiye'de OSB olmayan ilimiz kalmadı. 81 ilimizde 277'si işletme aşamasında olmak üzere 400 OSB oluştu. 67 bin sanayi işletmesinin faaliyet gösterdiği Ayrıca OSB'ler 2 milyon 620 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor" dedi.

OSB'lerin dijitalleşmesine öncülük edecek insan kaynağının yetişmesinin son derece kritik öneme sahip olduğunu aktaran Kütükcü, şunları aktardı: "OSBÜK, Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitemiz ile hayata geçirdiğimiz Dijital Dönüşüm Programı kapsamında daha önce 1000 dijital elçi yetiştirmiştik. Yoğun bir taleple bugün bu programın ikincisini başlatmış bulunuyoruz. Bu dönem eğitimlerimizde OSB'lerimiz ve katılımcı firmalarımızın personelleri, 12 hafta boyunca siber güvenlikten bulut bilişime, dijital liderlikten üretken yapay zekaya kadar 12 başlıkta eğitim alacaklar. Nisan ayına kadar sürecek eğitimlerin sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek. Hedefimiz, OSB'lerdeki dijital elçilerimizin sayısını arttırarak Türk sanayisinin dijitalleşmesine de liderlik etmesini sağlamak. Programımızın ikinci dönemindeyse OSB’lerin dijital çağa ayak uydurmasını hızlandırmak ve şirketlerimizi çağın gerekliliğine hazırlamak hedefiyle 1000 kişiye eğitim verirken, 400’ün üzerinde de işletmeye dokunmak istiyoruz. Yeni dönemde hedefimiz, büyük ya da küçük çaplı olması fark etmeksizin OSB’lerdeki tüm işletmelerimizin yanında olabilmek. Vodafone Business olarak OSB’lerde faaliyet gösteren her ölçekteki işletmenin bu yeni dijitalleşme çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye; şirketlerin daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

"Dijital yetkinlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz"

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin ise gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili şunları söyledi: "Bu programla, katılımcılarımızın dijital stratejiden üretken yapay zekâya ve dijital pazarlamadan dijital liderliğe kadar uzanan kapsamlı içeriklerle dijital yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Dijitalleşme sürecini anlamak ve yönetmek konusunda güçlü bir temel oluşturarak, 1000 kişi ve 400’ün üzerinde işletmenin dijital geleceğini daha verimli ve etkin bir şekilde inşa etmesine katkı sağladığımız için mutluyuz.”