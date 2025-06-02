DİSK-AR: Emekli ikramiyesinde 7 yıllık kayıp 50 bin lira

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan araştırma bülteni, emekli bayram ikramiyesinin yıllar içinde nasıl eridiğini gözler önüne serdi.

2018 yılında bin TL olarak uygulamaya konulan bayram ikramiyesi, 2025 itibarıyla 4 bin TL'ye yükseltilmiş olsa da asgari ücret ve enflasyon karşısında ciddi anlamda değer kaybetti.

İkramiye asgari ücretin beşte birine indi

2018’de bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 62,4 iken bu oran 2025’te yüzde 18,1’e geriledi. Aynı dönemde ikramiye yalnızca 4 kat artarken, asgari ücret 7 kattan fazla arttı.

DİSK-AR verilerine göre emekli bayram ikramiyesi asgari ücret kadar artsaydı bugün 13 bin 793 TL, resmi enflasyon oranında artsaydı 8 bin 878 TL, gıda enflasyonuna göre ise 11 bin 460 TL seviyesine çıkmalıydı.

Buna göre emeklinin sadece 2025 yılında iki bayramda yaşadığı toplam kayıp 19 bin 587 TL’yi buluyor. 7 yıllık toplam kayıp ise 50 bin TL’yi aşıyor.

"İkramiye değil bayram harçlığı"

Araştırma, bayram ikramiyesinin giderek alım gücünü kaybettiğini ve bugün ortalama 2 kilo baklava alınabilecek düzeye gerilediğini ortaya koyuyor. DİSK-AR, emekli bayram ikramiyesinin “ikramiye demek için bin şahit lazım” seviyesine düştüğünü vurguladı.

İlk olarak 2018 yılında bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, 2021’de bin 100 TL, 2023’te 2 bin TL, 2024’te 3 bin TL ve 2025’te 4.000 TL olarak uygulandı. Ancak bu artışlar, yüksek enflasyon ve asgari ücret artışları karşısında yetersiz kaldı.

"Emekli aylıkları insanca yaşam seviyesine çekilmeli"

DİSK-AR raporunda, emekli ikramiyesinin en az asgari ücret düzeyine çıkarılması ve yılda iki kez değil, dört kez ödenmesi gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca, emekli aylıklarının düşmesine yol açan 5510 sayılı yasanın etkilerine de dikkat çekildi ve “Asıl mesele, emekli aylıklarının insanca yaşam düzeyine çekilmesidir” denildi.

Emekli sayısının arttığı bir dönemde, bayram ikramiyelerinin sembolik bir “bayram harçlığı”na dönüştüğünü belirten rapor, iktidarın “emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz” söylemleriyle icraatlarının çeliştiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, emeklilerin yıllar içinde uğradığı kayıp büyürken, çözüm olarak gösterilen bayram ikramiyesi uygulaması kalıcı bir çözüm sunmak yerine, geçici bir rahatlama sağlamakla sınırlı kalıyor.