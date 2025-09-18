DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Türkiye, asgari ücretliler ülkesi haline getirildi

MEHMET KAYA/ANKARA

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Muğla’da bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, kamu işçileri ve memurlarla yapılan toplu sözleşmelerin ücretlerin baskılandığı bir süreci gösterdiğini belirterek, bunun başlayan metal işkolu grup toplu sözleşmesi ve ardından lastik işkolundaki sözleşme görüşmelerinde de baskı oluşturmasının isteneceğini söyledi.

Bu sözleşmelerin sendikasız işyerlerindeki ücretleri de etkilediğini vurgulayan Çerkezoğlu, hükümetin enflasyonla mücadelede talebi baskılamayı ücretler üzerinden yaptığını belirterek, “Tekrar tekrar söylüyoruz, Türkiye’deki enflasyonun nedeni ücretler değil, emekçilerin aldığı üç-beş kuruş zam değil. Esas mesele bölüşüm meselesidir. Türkiye’de emeğin milli gelirden aldığı payın en düşük olduğu iki dönem var. Birisi 12 Eylül dönemi, diğeri de başkanlık sistemi dönemi” dedi.

Kamu ve memurların sözleşmelerinde düşük artışlar yapıldığını, asgari ücrete iki yıldır ara zam yapılmadığını hatırlatan Çerkezoğlu, metal ve lastikte yaşanacak grup toplu sözleşmelerini asgari ücretten, diğer ücretlere kadar geniş bir yelpazede etki edeceğinin altını çizdi.

Asgari ücretin Türkiye’nin “ortalama ücreti” haline geldiğini ve yakın ücretler dahil tüm ücretleri etkilemeye başladığını kaydeden DİSK Başkanı, ücretlerin baskılanması yönündeki girişimlere izin verilmemesi gerektiğini, gelir dağılımı ve vergide emek lehine düzenlemeler gerektiğini kaydetti.

Çerkezoğlu, yakın zamanda asgari ücret için bir çalışma sürecine gireceklerini belirterek, adil bir ücret için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti. Yüzde 25’ler dolayında bir artış söylemi olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu, bu seviyelerdeki bir artışın telaffuzunun dahi çok sert bir müdahale ve milyonların açlığa mahkum edilmesi anlamına geleceğini vurguladı.

Tamamlayıcı emeklilik, kıdem tazminatının kaldırılması

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, OVP’de öngörülen tamamlayıcı emeklilik sistemindeki ısrara dikkat çekerek, bunun kıdem tazminatını yok etmeye yönelik bir yaklaşımın göstergesi olduğunu kaydetti ve bu yöndeki girişimlere karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

“İkinci emeklilik” söylemine tepki gösteren Çerkezoğlu, “Bu tümüyle safsata, emekli ücretleri o kadar düşük ki, umut pompalanıyor. Yüzde 3 kesintilerden bahsediliyor. Bu kesinti oranıyla ancak harçlık oluşabilir” dedi.

DİSK Eğitim Programı tamamlandı

DİSK tarafından düzenlenen gazetecilere yönelik Emek Haberciliği semineri tamamlandı.

Seminer kapsamında emek hareketleri tarihi, sendikacılık tarihi yanında, sendika ve toplu sözleşme hukuku, sürçleri; kadın işçi hareketleri, DİSK-AR raporları ve içeriği, çocuk işçiliği, örgütlenme, uluslararası sendikal örgütler, atipik çalışma, iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları başlıklarında bilgi verildi, emek haberciliği atölyesi düzenlendi.

Seminerde, Arzu Çerkezoğlu, DİSK-AR uzmanları ve sendikal uzmanlar katıldı.