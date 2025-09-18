Hasan Mutlu'nun tutuklanma gerekçesi belli oldu: Kuvvetli suç ve kaçma şüphesi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun hâkimlikteki sorgu zaptına ve tutuklama gerekçesine ulaşıldı.

Hâkimliğin tutuklama gerekçesinde, "Hasan Mutlu'nun, kuvvetli suç ve kaçma şüphesinin varlığı ve adli kontrolün yetersiz olacağı nedeniyle tutuklanmasına" karar verildiği anlatıldı.

21 Eylül Pazar günü başkanvekili seçilecek

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 26'sı tutuklanmış, 19 şüpheli hakkında imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Bayrampaşa Belediye Meclisi'nin, Belediye Başkanvekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanacağı bildirilmişti.

Tutuklama gerekçesine ulaşıldı

Sabah'ta yer alan habere göre; Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından "Zimmet", "Rüşvet almak" ve "Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak" suçlarından tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun sorgu zaptına ulaşıldı. Kimlik tespitinde aylık gelirini 250 bin olduğunu belirten Mutlu, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İhbarla başlayan soruşturma

Tutuklama kararı veren hâkimlik, gerekçede "Müşteki Adil Umur'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmesi ve ifade vermesi üzerine Bayrampaşa Belediyesi ve iştiraklerine soruşturma başlatıldığını" kaydetti.

"Müşteki ve tanık beyanları doğrultusunda, Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığınca yapılan birtakım ihale ve hizmet alımlarında şüpheli Hasan Mutlu başkanlığında, başkan yardımcıları, belediye iştirakler müdürlüklerince, ihalelerin usule aykırı yapıldığı" anlatıldı.

Kararda, "Adrese teslim ihaleler verildiği, ihaleyi istedikleri şahıs yada firma alamaması halinde sözleşme yapılmayarak ihalelerin iptal edildiği, ihalelerin iptal gerekçesi açıklanmayarak yeniden ihale yapılarak daha düşük maliyetle aynı kişiye verildiği, Kamu İhale Kurumunca iptal edilen ihalelerin usule aykırı doğrudan temin yolu ile yine aynı şahıslara verildiği, ihaleleri genelde şüpheli Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun talimatıyla BAYTAŞ ve BAYPAŞ'ın aldığını ve yine başkanın talimatıyla alt kiralama yöntemiyle kendi adamlarına verildiği" aktarıldı.

"Patentli marka adına kafe hizmeti" iddiası

"Belediyeye ait işyerlerine Hasan Mutlu'nun, kendisi tarafından patenti alınan "Mis's Kafe" ismi verdiği, işletmecilerini ise ihale yapılmadan Meclis üyelerinin yakınlarına verildiği" tutuklama kararında anlatıldı.

Yine "belediye meclis üyelerinin yakınlarının belediyede işe alındığı, önceki belediye döneminden kalan işletmecilere sözleşme tarihinden önce çıkmaları için belediye yöneticileri tarafından sistemli şekilde mobing uygulandığı" kararda belirtildi.

"Şüpheliler tarafından imar işleri müdürlüğünce müteahhitlerden rüşvet alındığı, yine işyeri ruhsatı almak isteyenlerden gıda kolisi bağışı adı altında zincir marketlere ait alış veriş kartları aldıkları, ancak bunları kendilerinin kullandıklarını, yine belediyeye yapmış oldukları hizmet bedeli hak edişlerini almak isteyenlerden para ve çek istedikleri, bu para ve çekleri 'Net Servis' isimli firmaya vermelerinin istendiği, bu sebeplerle haksız kazanç, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu zararı oluştuğu" anlatıldı.

Kararda, "Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, Bayrampaşa Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Forum İstanbul AVM önünde bulunan alanda cafe yapılması konusunda usulsüz izin verdiği, daha sonra müşteki Adil Umur'un söz konusu kafenin inşaatını bitirmesine müteakip kafeyi mühürlettiği, akabinde Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen ve Bilgehan Yağcı vasıtası ile 3 milyon TL ve ortaklık istediği" yer aldı.

Kararda, "şüphelilerin ihaleyi kazanan firmalardan maddi çıkar sağladığı, Bayrampaşa Belediyesi'ne bağlı spor salonlarının vatandaşa ve kurumlara kiralanmasından; Belediye Başkan Yardımcıları Gündüz Kalkan, Lütfi Kadıoğulları ve Meclis Üyeleri Ersin Bilal ve Kadri Yetişmiş vasıtası ile Bayrampaşa Belediye'sinin zararına kendi nam ve hesabına gelir elde ettiği" kaydedildi.

"İmar dosyalarından Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut ile İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Onur Öncü vasıtası ile rüşvet aldığı ayrıca kentsel dönüşüm teşvikleri kapsamında indirim uygulanan harç tutarının cebren belediye ve iştiraklerine bağış olarak yatırılmaması durumunda müteahhitlerin ruhsat ve iskan işlemlerini tamamlamadığı" gerekçede yerini aldı.

"Kuvvetli suç ve kaçma şüphesi"

"Şüpheli Ersin Bilal'in Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptığı dönemde, spor salonlarının vatandaşa ve kurumlara kiralanmasından; şüpheli Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Başkan Yardımcısı Gündüz Kalkan ve Lütfi Kadıoğulları ve Belediye Meclis Üyesi Kadri Yetişmiş ve tesis yöneticileri ile Bayrampaşa Belediye'sinin zararına kendi nam ve hesabına gelir elde ettiği tüm bu tespitler ışığında kuvvetli suç ve kaçma şüphesinin varlığı ve adli kontrolün yetersiz olacağı nedeniyle tutuklanmasına" karar verildi.