Doğalgazda “kademeli” fatura dönemi başlıyor

MEHMET KAYA / ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kasım 2024’te ve sonrasında medyada ve çeşitli kanallarda, elektrikte olduğu gibi doğalgazda da tüketim miktarına göre farklı tarife uygulaması planladıklarını ancak doğalgazda bu şekilde bir tarifenin uygulanmasının daha karmaşık bir düzenleme gerektirdiğini vurgulamıştı. Karmaşıklık, hanelerin doğalgaz tüketiminin iklim koşullarıyla çok yakından ilgili olmasından kaynaklanıyor.

“Desteklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması önemli”

Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, GAZBİR verilerine göre yaptığı değerlendirmede, hane başına ortalama doğalgaz tüketiminin en fazla Hakkari ve Erzurum’da yapıldığını vurguladı. En az tüketim ise yine aynı yaklaşımla Adana ve Osmaniye’de yapılıyor. Öner, Bakanlığın arayışının doğalgaz tüketiminde hanelere yönelik fiyat sübvansiyonu olduğunu hatırlatarak, bu desteğin gerçek ihtiyaç sahibine verilmesi amacını taşıdığını vurguladı.

İklim koşulları soğuk olan iller ile görece sıcak olan illerin ayrıştırılarak, buna göre bir yaklaşım belirlenme arayışının gözlendiğini belirten Öner, “Bakanlık her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedefliyor” dedi.

Ali Rıza Öner, kamuya açık 2023 verilerine göre hane başına ortalamada en yüksek tüketimin, 1401 metreküp ile Hakkari’de olduğunu, bu ili sırasıyla 1348 metreküp ile Erzurum, 1317 ile Ardahan, 1311 ile Muş ve 1224 metreküp ile Ağrı’nın izlediğini belirtti. En düşük tüketim ise sırasıyla 521 metreküp ile Adana, 527 ile Osmaniye, 531 ile Mersin ve 566 metreküp ile Antalya’da gerçekleşti. İstanbul’da ise haneler bir yılda ortalama 869, Ankara’da 1067, İzmir’de 736 metreküp gaz tüketti.