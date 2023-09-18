Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 2 milyon doları buldu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den yılın 8 ayında 734 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 2 milyon 101 bin dolar gelir sağlandığını vurgulayan Gürdoğan, "Bölgemizden geçen yılın aynı döneminde ise 451 ton karşılığı 1 milyon 105 bin dolarlık bal ihraç edilmişti. Böylece, Doğu Karadeniz'den yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 63, değerde ise yüzde 90 artmış oldu." diye konuştu.

Gürdoğan, bölgeden ocak-ağustos döneminde en fazla balın ABD'ye ihraç edildiğini belirterek, "ABD'yi İsrail ve Suudi Arabistan takip etti. Bölgemizden bu dönem ABD'ye 1 milyon 2 bin 62, İsrail'e 378 bin 786 ve Suudi Arabistan'a da 200 bin 134 dolarlık bal satıldı." dedi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı İsrail, Suudi Arabistan, Almanya, Ürdün ve Azerbaycan'a da bal ihraç edildiğini anlatan Gürdoğan, "Bal ihracatından elde ettiğimiz gelir sevindirici. İlerleyen günlerde ihracat artışımızı sürdürerek yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, bal ihracatının ürün çeşitliliği, organik ürün, coğrafi işaretli ürün ve markalı ürün ihracatı ile daha da artırılabileceğini kaydetti.