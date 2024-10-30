Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat malzemesi ihracatı 78 ülkeye ulaştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, bölgeden yılın ocak-eylül döneminde 274 bin 654 tonluk yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildi, 98 milyon 110 bin 39 dolar kazanç sağlandı.

Gürcistan, Fas ve Libya, bölgeden en fazla yapı ve inşaat malzemesi ihraç edilen 3 ülke oldu.

Doğu Karadeniz'den bu dönem Gürcistan'a 42 milyon 960 bin 383 dolarlık, Fas'a 13 milyon 639 bin 219 dolarlık, Libya'ya da 3 milyon 240 bin 211 dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Gürcistan'a

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 78 ülkeye yapılan yapı ve inşaat malzemesi ihracatının yüzde 44'ünün Gürcistan'a gerçekleştirildiğini söyledi.

Sektörün bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğunu belirten Kalyoncu, ihracat yapılan ülke çeşitliliğini artırmak için gayret ettiklerini ifade etti.

Kalyoncu, DKİB olarak bu yönde çalıştıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda da 13-19 Ekim tarihlerinde 15 firmadan 20 temsilcinin katılımıyla Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ticaret heyeti programı gerçekleştirdik. Firmalarımız burada hem ziyaret hem de ikili iş görüşmelerinde bulundu. Bu sayede de daha sıkı ticari ilişkiler kurulması noktasında değerli bir adım atılmış oldu."

İlerleyen günlerde bu ülkelere yönelik ihracatın artacağına inandıklarını vurgulayan Kalyoncu, "Özellikle Balkan ülkeleri yeni hedef pazarlarımız olup, bu ülkelere yönelik önümüzdeki dönemde ticaret heyetleri programlarına ağırlık vereceğiz." dedi.

Kalyoncu, ayrıca bir diğer hedef pazar olan Türk Cumhuriyetlerine de ihracatı artırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.