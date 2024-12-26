Dolar bazında asgari ücret gerçekten arttı mı? Ozan Bingöl: Hesap hatası yapıyorlar

Vergi uzmanı Ozan Bingöl ‘Asgari ücret 630 dolara yükseldi’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını dikkat çekerek asgari ücretteki artışı dolar bazında hesapladı. 2002 yılında asgari ücretin 126 dolar iken şimdi 628 dolara çıkarıldığının söylendiğini dikkat çeken Bingöl, hesaplamanın çalışanın hem dolar bazında hem de reel anlamda kaybettiğini gösterdiğini dikkat çekti.

“Dolar bazında asgari ücret gerçekten arttı mı?” başlığıyla paylaştığı tabloda durumu ortaya koyan Ozan Bingöl, ‘Hesap hatası yapıyorlar” dedi.

Dolar bazında asgari ücret gerçekten arttı mı?

Bingöl’in paylaştığı tabloda, 2002 yılında kişi başına milli gelir dolar bazında 3.688 dolar olarak görülürken, aylık asgari ücret dolar bazında 126 dolar olarak görülüyor. Aylık asgari ücretin kişi başı milli gelire oranı ise yüzde 3.42 olarak görülüyor. Aynı tabloda 2025 yılında kişi başına milli gelir dolar bazında 17.028 dolar olarak görülürken aylık asgari ücret dolar bazında 526 dolar olarak görülüyor. Tabloda aylık asgari ücretin kişi başı milli gelire oranı ise yüzde 3.09 olarak hesaplandı.

Ozan Bingöl: Çalışan hem dolar bazında hem de reelde kaybetti

Ozan Bingöl sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Asgari ücretin dolar bazında 600 doları geçtiği iddiaları aslında gerçeği yansıtmamaktadır. 2002 yılında asgari ücret 126 dolar iken şimdi 628 dolara çıkarıldığı söylenmektedir. Aşağıdaki tablo, çalışanın dolar bazında da reel anlamda kaybettiğini gösteriyor. Çünkü hesap hatası yapıyorlar. 2025 yılındaki asgari ücret tutarını 2024 yılının kuruna bölüyorlar. Oysa 2025 yılı kuruna bölmek gerekir. O da OVP’ye göre 42 liradır. Bu durumda 628 dolara çıkan bir asgari ücret değil, 526 dolara tekabül eden asgari ücret söz konusudur. Bir aylık asgari ücretin kişi başına milli gelirle kıyaslanması durumunda da asgari ücretlinin kaybettiği aşağıdaki tabloda açıkça görülmektedir. Doğru veri ve tutarlı analiz yapılmadan sorunlara çözüm bulamayız!"