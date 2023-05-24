Dolar bugün kaç TL? Sabahki yükseliş sürüyor mu?

Dünkü yükseliş eğiliminden sonra dolar/TL kuru, günü önceki kapanışa göre 19,8579'dan tamamladı. Yeni günde de yükseliş eğilimini sürdüren Dolar/TL, saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 19,8830'dan işlem gördü.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 21,4440'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 24,6830'dan piyasada değerleniyor.

Dolar endeksi 103,5 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0790'dan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda ise yatırımcılar Beyaz Saray'daki temerrüd görüşmelerini izliyor, müzakerelerde henüz bir sonuç alınamadı.

İki tarafın şu an için daha fazla toplantı planlamadıkları yönündeki açıklamaları risk algısını artırırken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, hala 1 Haziran'dan önce anlaşmaya varabileceklerine inandığını ifade etti.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Cristine Lagarde'ın konuşması ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.