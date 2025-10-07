Dolar kuru yatay seyrediyor! TCMB Başkanı Karahan’ın TBMM mesajları izlenecek

Dolar/TL 41.7 civarında sınırlı yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Piyasalarda TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın TBMM mesajları izlenecek.

Hazine bugün Ekim ayı iç borçlanma programı kapsamında 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracı ile TLREKF endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

İç gündemde ayrıca Eylül ayı nakit dengesi verisi, Cumhurbaşkanının Azerbaycan ziyareti, TBMM'nin çalışmalara başlamasıyla birlikte bugün başlayacak parti grup toplantıları da yer alıyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Eylül'de bir buçuk yıl aranın ardından yıllık bazda ilk kez yükselirken piyasada süreç Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin hızına ilişkin endişeleri artırdı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'de vereceği mesajlar takip edilecek

Ekonomistler verilerin ardından enflasyonun bu yıl hükümet hedefi olan %30 altında kalabilme ihtimalinin gittikçe azaldığına dikkat çekti. Son iki enflasyon verisinin beklentileri aşması ardından yarın TCMB Başkanı Fatih Karahan ve üst yönetiminin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Küresel piyasalarda siyasi belirsizlikler etkili oluyor

Küresel piyasalarda ise siyasi belirsizlikler ön planda. Japonya ve Fransa'da yaşanan siyasi belirsizlikler para birimleri ve tahvil piyasalarını ikinci günde de baskılarken, küresel borsalar AMD ile OpenAI arasında imzalanan milyarlarca dolar büyüklüğündeki anlaşmaya rağmen yön bulmakta zorlandı.