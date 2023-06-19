Dolar ve euro kaç lira?
Dövizde hareketlilik sürüyor. 16 Haziran 2023 güncel dolar, euro fiyatları...
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Geçtiğimiz haftayı 23,61 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, sabah saatlerinde 23,63 liradan güne başladı. Kur gün içinde er düşük 23,4110 lirayı en yüksek 23,6750 lirayı gördü.
Dolar/TL tarihi zirvesini geçtiğimiz hafta salı günü 23,80 lirayla görmüştü.
Euro geçen hafta 26 lirayı geçerken bi haftaya 25,92 lira seviyesinde başladı, ardından 25,82'ye düştü.
Saat 10.26 itibariyle;
1 ABD doları 23,6680 TL,
1 euro 25,8618 TL seviyesinde bulunuyor.