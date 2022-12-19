Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerden dolar yorumu
Geçtiğimiz haftanın son gününde sınırlı yükseliş yaşayan dolar, yeni haftaya düşüşle başladı. Öte yandan Fed'in faiz artırımı sinyalleri vermesinin ardından dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başladı.
Dövizdeki son durumu takip edenler, dolardaki gelişmeleri de yakından izliyor. Geçtiğimiz haftanın son gününü yükselişle kapatan dolar, yeni haftaya ise düşüşle başladı. Bugün dolar yüzde 0,4 artışla 18,6480 Türk lirasından işlem görüyor.
Dolarda güne düşüşle başlanırken, euro/TL ve sterlin/TL'de ise yükseliş görülüyor. Euro/TL yüzde 0,4 artışla 19,8300'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 22,7280'den satılıyor.
Analistlerden dolar yorumu
Analistler, geçen hafta merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirterek, yatırımcıların yeni haftaya temkinli başladığını bildirdi.
Noel tatili öncesi bu hafta yoğun veri gündemi ile piyasalarda dengelenme çabasının öne çıkacağını aktaran analistler, Japonya ve Türkiye'de faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi.