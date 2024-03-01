Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,2236 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,3131 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 31,3238 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 31,3188 TL seviyesinde hareket etti.

Öte yandan dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,4290 TL'ye kadar tırmandı ve tarihi rekor seviyesini yeniledi.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 33,8890 seviyelerinde seyrediyor.