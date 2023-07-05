Döviz mevduatı 4,5 yılın en düşüğüne geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 336,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 23 Haziran ile sona eren haftada 167 milyar 952,3 milyon dolara geldi. Böylece 25 Ocak 2019 tarihinde görülen 165 milyar 991,7 milyon dolar verisinin ardından en düşük seviyeye geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 2 milyar 991,2 milyon dolar azalarak 101 milyar 947,9 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 5 mliyar 392,9 milyon dolar azalarak 66 milyar 4,3 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 7 milyar 467 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 245 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 5 milyar 222 milyon dolar düşüş gösterdi.