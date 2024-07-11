Döviz mevduatı 589 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 163 milyar 90,8 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Temmuz ile sona eren haftada 162 milyar 501,80 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 562,60 milyon dolar artarak 101 milyar 42 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 151,50 milyon dolar azalarak 61 milyar 459,80 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 681 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 214 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 466 milyon dolar düşüş gösterdi.