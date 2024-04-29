Dubai serbest bölgesindeki Türk şirket sayısı yüzde 17 arttı

Dubai, Türk şirketlerin de dikkatinden kaçmadı. Dubai Muhtelif Emtia Merkezi (DMCC) tarafından yayımlanan veriler, Dubai Serbest Bölgesi'ndeki Türk şirket sayısının 2023’te %17 arttığını ortaya koydu.

Dubai'ye yönelik bu ilginin doğrudan yabancı yatırımcılara sağlanan kolaylık, Dubai’de kişisel gelir vergisinin 0 olması ve prosedürsel esneklik olduğunun altını çizen Ortac International Accounting Kurucu Ortağı Murat Ortaç, “Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla çok avantajlı bir vergi rejimi sunan Dubai, kozmopolit nüfusu ve nitelikli işgücüyle Türk şirketlerin de ilgisini çekiyor. Türkiye ve Dubai arasında önümüzdeki 5 yılda 40 milyar dolara ulaşması beklenen ikili ticaret hacmi de bu ilgiyi destekliyor” dedi.

Türk şirket sayısı 570’i aştı

Mücevherattan kripto para piyasalarına, emtia ticaretinden oyun ve teknoloji sektörüne, farklı iş kollarındaki şirketlerin Körfez pazarına ulaşması için bir merkez vazifesi üstlenen Dubai’deki Serbest Ticaret Bölgesi, 2023’te 2.700’e yakın yeni şirket tarafından tercih edildi. Türk yatırımcılar ve iş insanları tarafından bölgede kurulan şirket sayısının 570’i aştığını vurgulayan Murat Ortaç, “Dubai Serbest Ticaret Bölgesi’nin yaşam alanlarında hayatını sürdüren Türk vatandaşlarının sayısının 30 binden fazla olduğu biliniyor. Hem yaşamak hem de çalışmak için elverişli bir ortam sunan Dubai’de şirket kuruluşu işlemi ise 7 iş günü içinde tamamlanabiliyor. Dubai, İngiltere ve Kıbrıs'ta imza yetkili müşavirleri ve ofisleriyle hizmet veren Ortac International Accounting, Dubai'nin en aktif serbest bölgesi IFZA'nın yetkili çözüm ortağı. Bu sayede sadece 7 iş günü içinde şirket kuruluşunu tamamlıyor, 2 yıllık yatırımcı vizesiyle şirket sahiplerine teslim ediyoruz” dedi.

2024’ün iş lokasyonları arasında Dubai önde çıkıyor

Yurt dışı pazarlarda şirketleşme planı yapan iş insanları için kurumlar vergisi oranının ve genel hatlarıyla vergi rejiminin önem arz ettiğine dikkat çeken Murat Ortaç, “Dubai’yi de kapsayan Birleşik Arap Emirlikleri, %9'luk oranıyla dünyanın en az asgari kurumlar vergisi alan ülkeleri arasında neredeyse başı çekiyor. 23 Şubat 2024 tarihinde Gri listeden çıkması ile birlikte Dubai, 2024’ün en popüler ve iş yapmaya en elverişli ülkesi olarak dikkat çekiyor” diye konuştu.

Şirket kuruluşu, vergi, muhasebe hizmetleri veriyor

2024 yılında çıkan yasaya göre Dubai’de bir muhasebe şirketi ile çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Her ülkenin ticaret yasalarının ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini, yurt dışı genişleme sürecinde verimliliği korumak isteyen iş insanlarının uzman ekiplerle hedeflerine çok daha hızlı ulaşabildiğini hatırlatan Ortac International Accounting Kurucu Ortağı Murat Ortaç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Şirket kuruluşu, vergi danışmanlığı ve muhasebe konusunda uzmanlaşan Ortac International Accounting olarak, Dubai’de kendimize ait ofisimizi açtık, İngiltere ve Kıbrıs'ta sunduğumuz hizmetlere bir yenisini ekledik. Her üç ülkede de kendi lisanslarımız ve deneyimli kadromuzla hizmet vererek bir ilki başarıyoruz. 1996’dan bu yana faaliyet gösteren bir danışmanlık ortağı olarak, yerel aktör ve otoritelerle işbirliği yapıyor, bürokratik yükleri en aza indirmeyi ve iş insanlarının günler içinde genişleme hedeflerine ulaşmasını mümkün kılıyoruz. Dubai’de şirket kurmak isteyen iş insanlarına, internet bilgileriyle plansız ilerleyip vakit ve nakit kaybetmektense, aynı dilde uzman bir iş ortağıyla hareket etmeyi öneriyoruz”