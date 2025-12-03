Dünya Bankası: Gelişmekte olan ülkelerde borç ödemeleri ile yeni finansman arasındaki fark 50 yılın zirvesinde

Banka, Uluslararası Borç Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, düşük ve orta gelirli ülkelerin toplam dış borcu 2024'te 8,9 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünya Bankasının Uluslararası Kalkınma Birliğinden (IDA) borç alabilen 78 düşük gelirli ülke ise 1,2 trilyon dolarlık rekor seviyede borçlandı.

Gelişmekte olan ülkeler, 2022-2024 yıllarında dış borçlarının anapara ve faizleri için aldıkları yeni finansmandan 741 milyar dolar daha fazla ödeme yaptı. Bu, 50 yılın en büyük farkı oldu.

Gelişmekte olan ekonomilerin 2024'te yeni sözleşme yaptıkları kamu borcu için resmi alacaklılarına ödeyecekleri ortalama faiz oranı 24 yılın, özel alacaklılara ödeyecekleri ortalama faiz oranı ise 17 yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.

Bu ülkeler yalnızca faiz ödemeleri için 415 milyar dolarlık rekor harcama yaptı.

Dünya Bankası, IDA'ya uygun ülkelere anapara ve faiz ödemelerinde aldığı tutardan 18,3 milyar dolar daha fazla yeni finansman sağladı ve bu ülkelere rekor düzeyde 7,5 milyar dolarlık hibe verdi.

Çoğunlukla hükümetler ve hükümetle ilişkili kuruluşlardan oluşan resmi ikili alacaklılar, bazı ülkelerin uzun vadeli dış borcunu yüzde 70'e varan oranlarda azaltan yeniden yapılandırma süreçlerine katıldıktan sonra geri çekildi. Geçen yıl ikili alacaklılar, gelişmekte olan ülkelere verdikleri yeni finansman tutarından 8,8 milyar dolar daha fazla anapara ve faiz tahsil etti.

Düşük maliyetli finansman seçeneklerinin azalmasıyla birçok gelişmekte olan ülke yerel ticari bankalar ve finans kuruluşları gibi yerli alacaklılara yöneldi. Yurt içi borç verileri mevcut olan 86 ülkeden yarısından fazlasında, yurt içi kamu borcu dış borçtan daha hızlı arttı.

Gelişmekte olan ülkeler 2024'te 90 milyar dolarlık dış borcu yeniden yapılandırdı ve bu 2010'dan bu yana en yüksek rakam oldu.

Tahvil yatırımcıları ise anapara geri ödemeleri ve faizlerden elde ettiklerinden 80 milyar dolar daha fazla yeni finansman sağladı, bu da milyarlarca dolarlık tahvil ihracının tamamlanmasına yardımcı oldu.