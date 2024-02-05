Dünya Bankası Ülke Direktörü López: Türkiye programları hızlı ilerliyor

Mehmet KAYA

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto López, Dünya Bankası programlarının tüm dünyada aynı kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü, Türkiye programlarının da bu şekilde ilerlediğini vurgulayarak, işleyişte Türkiye tarafı ile çok yakın çalıştıklarını ve projelerin başarıyla hayata geçirildiğini, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Humberto López, Dünya Bankası’nın mali yılı (1 Temmuz-30 Haziran) dikkate alındığında, bu mali yıl sonu itibariyle, yürürlükteki projelerde ayrılan tutarın yüzde 11’inin kullanıldığını kaydetti. Sadece Dünya Bankası’nın şu anda uygulamada bulunan Türkiye projelerinin toplam tutarının 11 milyar dolar dolayında olduğunu hatırlatırken, tüm grubun toplamda yürürlükte olan 17 milyar dolar dolayında bir proje stokunun olduğunu, bunun da üzerine çıkacak yeni programların görüşüldüğünü belirtti.

Dünya Bankası Grubunun Türkiye’ye ilişkin yürüttüğü projelerde, muhataplarıyla iyi ilişkiler olduğunu ve hızlı, hatta bazı açılardan programın ilerisinde olduklarını kaydeden López, yürürlükte olanlar dışında gelecek dönemde de önemli projeleri hayata geçirmek üzere görüşmelerin sürdüğünü anlattı.

Türkiye’nin enerji projelerine yönelik gündemin hatırlatılması üzerine ise López, Türkiye’nin COP28’de duyurduğu programın özellikle yenilenebilir enerji alanında uzun yıllara dayalı üretim, iletim ve dağıtım için 100 milyar dolarlık bir yatırıma işaret ettiğini hatırlatarak, bu çerçevede Dünya Bankası’nın kamu tekelinde bulunan iletim için 150 milyon dolarlık bir proje üzerinde çalıştığını ancak bunun da erken aşamalarda olduğunu anlattı. López, “Bu aşamada benim tahminim, 12 ay içinde kendi hazırlığımızı bitiririz. Bu arada EBRD, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası ile irtibatımız devam ediyor.” dedi.