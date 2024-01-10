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Dünya Bankası'ndan Türkiye için büyüme tahmini

Dünya Bankası, Türkiye için geçen yıl yüzde 4,2 büyüme tahmini yaparken, büyümenin 2024'te yüzde 3,1, 2025'te ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Dünya Bankası'ndan Türkiye için büyüme tahmini
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Dünya BankasıTürkiye, ABD, Euro Bölgesi ve Çin için büyüme tahminlerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyüyeceği öngörüldü.

Kurum, ABD'nin 2024 için büyüme beklentisini 0,8 yüzde puan artırarak yüzde 1,6'ya çıkardı. Euro Bölgesi için 2024 büyüme beklentisini yüzde 0,7 olarak açıklayan Dünya Bankası, Çin'in 2024'te büyüme beklentisini yüzde 4,5 olarak belirledi.

 

 