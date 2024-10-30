Dünya devlerine üretim yapıyordu! Türkiye'nin 65 yıllık kumaş devi iflas etti

Türkiye'de geçtiğimiz yıl göreve başlayan ekonomi yönetimi, yüksek enflasyonla mücadele etmek için faizleri artırırken, değişen ekonomi politikaları sonucunda şirketlerin ucuz finansmana ulaşımı zorlaşmıştı. Bu durum orta ve büyük ölçekli çok sayıda şirketin ekonomik sıkıntılar yaşamasına neden olurken, geçtiğimiz yıllarda mali darboğaza giren Türkiye'nin 65 yıllık kumaş üreticisi Emek Kumaş, konkordato sürecinin ardından resmen iflas etti.

500 milyon liralık borçla battı

Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi, yayınladığı ilan ile 23 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Emek Kumaş Dış Ticaret İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin iflasına hükmedildiğini duyurdu.

Emek Group çatısı altında faaliyet yürüten iştiraklerin toplam borcu ise 500 milyon lirayı aşmakta.

Dünya devlerine üretim yapıyordu

1957 yılında faaliyetlerine halı ve mobilya satışı gerçekleştirerek başlayan Emek Group, İstanbul ve Niğde merkezli üretimlerinde en büyük yükselişi kumaş sektörüyle yaşamıştı. Dünyanın önde gelen giyim devleri için üretim yapan şirket, Zara, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller ve H&M, Gerry Weber, Koton ve Tom Taylor gibi küresel zincirler için kumaş üretiyordu.