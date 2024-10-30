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Bahçeli ile el sıkışan Dervişoğlu'ndan açıklama: Üzerimde hakkı var

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el sıkışmasıyla ilgili "Üzerimde hakkı olan bir insanla elbette saygılı bir şekilde el sıkışırım. Mesele el sıkışmak değil, el uzatmak" dedi. Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde Bahçeli'nin Abdullah Öcalan ile ilgili çıkışına tepki göstererek partisinin grup toplantısında yağlı urgan fırlatmıştı. 

Haber Merkezi
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Bahçeli ile el sıkışan Dervişoğlu'ndan açıklama: Üzerimde hakkı var
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e davet eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye partisinin grup toplantısında yağlı urgan fırlatan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bahçeli ile el sıkışması ve "yeni çözüm süreci" tartışmalarını değerlendirdi. 

"Üzerimde hakkı olan bir insanla elbette saygılı bir şekilde el sıkışırım"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Dervişoğlu, el sıkışmaları hakkında "Protokol gereği yan yana yürüyorduk Devlet Bey ile. Üzerimde hakkı olan bir insanla elbette saygılı bir şekilde el sıkışırım. Mesele el sıkışmak değil, el uzatmak. Kimlere el uzattıkları noktasında sorun görüyorum" dedi. 

"Sorunun çözümü için anahtarı 50 bin kişinin katilinin eline veremezsiniz"

Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan çıkışına da tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Sorunun çözümü için anahtarı 50 bin kişinin katilinin eline veremezsiniz. Kaldı ki bu daha önce denendi. Mektupları bile okundu. Muvaffak olundu mu? Hayır! Bir kere zamanlama yanlış. Bakın bu mesele Türkiye’nin kanayan bir yarası. Bunu çözmemiz lazım. Ama meseleye toptancı bir tarih şuuru ile yaklaşarak çözmeliyiz. Masum Kürtlerin istekleri ile bölücülerin kesiştiği noktaları bulabilirsiniz. Ben sert milliyetçi reflekslere konuşmuyorum. Bu konu böyle gündeme getirilmez. Buradan yeni tartışmalar çıkacak, ikinci cumhuriyet başlıkları gündeme gelecek, eskiden söylenen sözler çıkarılacak… Türkiye şu anda bu gerilimi kaldıramaz" yorumunu yaptı.

"Çok yanlıştı, sorumlu siyaset böyle yapılamaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "El yükseltiyorum. Kürtlere devlet vadediyorum" çıkışının da yanlış olduğunu savunan Dervişoğlu, “Çok yanlıştı. Sorumlu siyaset böyle yapılamaz” dedi. 

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