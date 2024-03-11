Dünya iplik fiyatları arttı, rakiplerle maliyet makası daraldı

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Pamuk ipliği talebindeki artış ihracatçıya umut oldu. Hindistan, Pakistan, Özbekistan’da sanayinin pamuğa artan talebi karşısında son 1 ayda iplik fiyatları dünya iplik fiyatları dolar bazında yüzde 15- 20 arttı. Hammadde fiyatlarında yaşanan artış karşısında Avrupalı alıcının siparişlerini güncellemesi ihracatçıya umut oldu.

Yılbaşında asgari ücrete yapılan zam sonrası Denizli’de tekstil sektöründe işletmelerin son 3 yılın ortalaması dikkate alındığında çalışanlara ödediği maaşın dolar bazında yüzde 25-30 oranında arttığını kaydeden Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Avrupalı müşteri rakiplerimizle kıyaslandığında yüzde 15 fazla fiyat ödemeye razı. Ama karşısına yüzde 40 ödeme ile çıktığında bu fiyat farkını taşıyamam diyor. Hammadde fiyatlarındaki artışla işçilik maliyetinin genel maliyet içindeki payı bir miktar düştü. Avrupalı alıcı da zamda yakalanır mıyım diyerek mala yöneldi ve eski fiyattan sipariş yazdırma derdine düştü” diyerek şöyle devam etti, “Pamuk ipliğinde son günlerde yaşanan yüzde 15- 20 fiyat artışı sadece Türkiye de değil, Pakistan, Hindistan, Özbesiktan, Hindistan’da da yaşanıyor. Bütün dünyada fiyatlar artarsa bizim aslında maliyet sepetindeki hammadde maliyet oranı büyüyeceği için diğer rekabetçi olamadığımız işçilik, aksesuar gibi kalemlerde maliyet birimindeki oranlar düşecek. Bu durumda rekabet ettiğimiz pazarlarla olan makas biraz da olsa kapanır. Makasın kapanması Avrupalı müşteri nezdinde bize iş olarak dönebilir” dedi.

Özbekistan’dan yapılan iplik ithalatında artış

Bahar İmpex Paz. San. Tic. Ltd. Şti. sahibi Kadir Şenöz’de Özbekistan’dan yapılan iplik ithalatında artış yaşandığını söyledi. Şenöz, “Süveyş Kanalı’nda savaştan dolayı yaşanan problem karşısında navlun bedelleri ciddi anlamda arttı. Pakistan’dan malın gelişi 45- 60 günü buluyor. Özbekistan’ dan karayolu ile mal 10- 15 günde teslim ediliyor. 4 aydır satamadığımız pamuk ipliğini 4 günde sattık. Bu gelişmelerin kalıcı olup olmadığını zaman gösterecek” dedi.