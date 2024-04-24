Dünya Sigorta Kongresi’nde Türkiye’ye özel oturum

Bu yıl 20. kez düzenlenecek olan Dubai Dünya Sigorta Kongresi’nde ilk kez Türkiye’ye özel oturum gerçekleştirilecek. 29-30 Nisan tarihlerinde, Ortadoğu, Asya, Afrika, Avrupa ve Türkiye’den binin üzerinde sigortacı ve reasürörü buluşturacak olan kongre, Dubai Atlantis The Palm’de düzenlenecek.

Moderatörlüğünü Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD) Yönetim Kurulu üyesi Atınç Yılmaz’ın yapacağı Türkiye oturumunda, SBD Başkanı Cenk Ecevit, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Uğur Gülen ve Dubai International Financial Center (DIFC) Başkanı Phil Story Türkiye Sigorta Pazarını ve potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Tüm dünyadan reasürans ve sigorta şirketlerinin katılımının beklendiği bu kongrede, yabancı reasürörlere Türkiye sigorta pazarının tanıtılması ve Türkiye’ye reasürans kapasitesi sağlanması anlamında önemli bir fırsat sunması bekleniyor.