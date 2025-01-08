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Dünyanın ikinci en büyük lityum rezervi Çin'de

Çin'in lityum rezervleri küresel toplamın yüzde 6'sından yüzde 16,5'ine yükselerek, ülke dünyanın en büyük ikinci lityum rezervi sahibi haline geldi.

Haber Merkezi
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Dünyanın ikinci en büyük lityum rezervi Çin'de
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CNBC-e'nin aktardığına göre, dünyanın en büyük pil metali tüketicisi büyük ölçüde lityum ithalatına dayanıyor ve Pekin son yıllarda daha fazla yerli keşif için baskı yapıyor.

Lityum, elektronik cihazlar, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri için şarj edilebilir pillerin yanı sıra seramik, cam ve farmasötik uygulamalarda yaygın olarak kullanılıyor.

Yeni keşfedilen madenler

Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre, yeni keşfedilen madenler arasında Tibet'teki Xikunsong-Pan-Ganzi bölgesinde 2800 km uzunluğunda bir spodumen madeni ve Qinghai-Tibet Platosu'ndaki bazı lityum tuz gölleri yer alıyor.

Raporda, keşfedilen tuz gölleriyle birlikte Çin'in, Güney Amerika ve Batı Amerika'daki lityum üçgeninden sonra dünyanın üçüncü büyük tuz gölü kaynaklarına da ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Çin'deki Guangzhou Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif lityum karbonat kontratı ton başına 77.420 yuan (10.56 dolar) seviyesinde yer aldı ve haftalık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

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