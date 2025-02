Düşük risk iştahı ve yüksek enflasyon piyasaları sarstı

Takip Et

ŞEBNEM TURHAN

Küresel piyasalar yeni haftaya ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerini artırmasıyla girilen ticaret savaşları gölgesinde kayıplarla başlarken Türkiye piyasalarına üzerine beklentilerden kötü gelen aylık enflasyon verisi etkisi geldi. Sanayide işlerin kötüleştiğine işaret eden imalat PMI endeksi de piyasalarda olumsuzluğu artırınca dolar yeni rekor seviyelerini gördü, borsada bankacılık başta sert düşüşler yaşandı, güvenli liman altın fiyatları arttı.

Merkez Bankası döviz sattı

Trump’ın gümrük vergilerinde yaptığı artış dolar endeksini küresel çapta güçlendirdi, hisse senedi piyasaları olumsuz etkilendi. Dünyada TL dahil tüm para birimleri dolar karşısında değer kaybetti. Dolar/TL 36.0035 ile yeni zirvesine çıkarken bankacılık sektörü kaynakları Merkez Bankası’nın piyasada satıcı olarak yer aldığını belirtti. Merkez Bankası’nın satışlarıyla dolarda daha sert hareketin engellendiğini belirten kaynaklar 35.93 seviyesinden itibaren yabancı satışlarının hızlandığına da dikkat çekti.

Bankacılıkta sert satış

BİST100 endeksi açılışta yüzde 0,86 kayıpla yeni haftaya başladı ama ardından küresel çalkantıyı daha da kötüleştiren üst üste gelen olumsuz veriler kayıpları hızlandırdı. Beklentilerin üzerinde gelen aylık enflasyon verisi faiz indirim sürecine yönelik belirsizlik oluşturunca bankacılık sektöründe satışları arttırdı. Bankacılık endeksinde kayıp gün içinde yüzde 4’ü aştı. Bankacılık endeksi günü yüzde 2,94 BİST100 endeksi ise yüzde 2,30 düşüşle tamamladı.

PMI verisi de olumsuz geldi

Bu arada İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ocakta 48'e gerileyerek üst üste onuncu ay 50,0 eşik değerinin altında kaldı. Faaliyet koşullarında yaşanan bozulma, hafif olmakla birlikte son üç ayın en belirgin seviyesinde gerçekleşti. Bu olumsuz haber de sanayi başta olmak üzere diğer endekslerde satışları daha da sertleştirdi. Borsa İstanbul endekslerinde kapanışta pozitif kalabilen endeks olmadı. Sanayi endeksi yüzde 1,88, madencilik yüzde 3,39, metal ana endeksi yüzde 2,62, holdingler endeksi yüzde 2,98 kayıpla haftanın ilk işlem gününü geride bıraktı.

Gram altın ve tahvil faizleri yükseldi

Dolar/TL’deki yükseliş gram altın fiyatlarını da yukarıya çekti ayrıca küresel piyasalarda artan fiziki altın talebi de ons altın fiyatlarını yüksek kalmasına neden oldu. Bu doğrultuda 3.260,9 lirayı aşan gram altın ve serbest piyasada 5.284,2 liraya kadar yükselen çeyrek altın fiyatları yeni rekor seviyelerini görmüş oldu. TL tahvil faizleri ise yönünü yukarı çevirdi. 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 38,69, 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 27,61, 5 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 31,18 seviyesine çıktı.

Vatandaş dövize kayabilir

Piyasa uzmanları kur seviyesinin enflasyon oranına göre anlamsız olduğunu dile getirerek Merkez Bankası'nın biraz daha kurun yukarıya hareketine izin vermesi gerektiğini belirtti. Uzman TL mevduat ve yatırım fonlarındaki stopaj artışının da etkisinin bulunduğunu kaydederek vatandaşın dövize geçme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti.

■ İkinci yarıdan önce hissede hareket zor

Rota Portföy Yatırım Danışmanlığı ve Dağıtım Kanalı Bölüm Direktörü Kerem Aksoy: Hisse senetleri piyasasında ilk altı ayda çok pozitif değiliz. Öncelikle yüksek faiz hadlerinin devamını öngörüyoruz. Politika faizi yılın ilk altı ayında ortalama yüzde 40-42,5 bandında olacak ve sabit getirili enstrümanların ön planda olduğu bir altı ay göreceğiz. İkincisi sanayi tarafında şirketlerin bilançolarında enflasyon muhasebesi kaynaklı çok ciddi bozulmalar görmüştük ve bunun toparlayabilmesi için enflasyonun iyiden iyiye düştüğü yılın 6-7’nci aylarının gelmesi gerekiyor. Üçüncü konu küresel taraf. Biz yabancı bekliyoruz, yabancı tahvilden, swaptan, carry trade’den giriyor ama hisseye gelmiyor. Çünkü küresel ‘risk off ’ modu Trump’ın an itibariyle düğmeye basmasıyla açıldı. Yabancı şu an kendi dertleriyle ilgileniyor. Hisse senetleri için yeni bir hikaye gerekiyor. Ama yeni hikaye yok ilk alt ay bu durum sürecek. Öte yandan altın ons fiyatı ABD tahvillerinin yukarı hareketinde bile gevşemedi bu Trump’ın altın ithalatına vergi koyacağına yönelik spekülasyonlardan kaynaklanıyor. Ve ABD’li kurumlar fiziki altın talebini karşılayabilmek için çok yüklü altın çekişleri yapıyor. Altın tarafında ciddi yukarı ivmelenme riski var.