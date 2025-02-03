Rusya'dan ABD'nin OPEC çağrısına tepki: Kabul edilemez

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bugün düzenlenen ve OPEC ile Rusya’nın da bulunduğu bazı petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ toplantısı kapsamında Rus devlet kanalı Rossiya-24’e açıklamalarda bulundu.

Petrol piyasalarındaki durumu aylık bazda takip etmeye devam edeceklerine işaret eden Novak, “Üretimde 1 Nisan’dan itibaren başlayacak kademeli artış takvimine göre, 2023'te kabul edilen gönüllü üretim kısıntısını 1,5 yıl boyunca azaltacağız.” dedi.

Novak, ABD’de yeni yönetimin petrol piyasalarında yeni zorluklar ortaya çıkarttığını anlatarak, “OPEC’e, rekabetçi olmayacak bir şekilde ve pazar payını artırmak için petrol fiyatlarını düşürme çağrısında bulundular.” diye konuştu.

OPEC+ üyelerinin, birlik nezdinde varılan anlaşmalara tümüyle bağlı olduğunu vurgulayan Novak, “Küresel petrol piyasasının işleyişine yapay ve haksız müdahale girişimleri kategorik olarak kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Suudi Arabistan ile OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini talep etmişti.