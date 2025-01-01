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Düzce'de rekor fındık ihracatı: Geçen yılın iki katını geçti

Düzce’de fındık ihracatı geçen yılın rakamlarının iki katını geçti. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre, Düzce’den 2024 yılında Avrupa Birliği ülkelerine 20 bin 240 ton iç fındık ihraç edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Düzce'de rekor fındık ihracatı: Geçen yılın iki katını geçti
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Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de binlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verileri

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre ise bu yıl ocak ayında 2 bin 294 ton, şubat ayında 541 ton, mart ayında bin 151 ton, nisan ayında 884 ton, mayıs ayında 741 ton, haziran ayında 429 ton, temmuz ayında bin 7 ton, ağustos ayında 534 ton, eylül ayında bin 948 ton, Ekim ayında 4 bin 552 ton, kasım ayında 3 bin 644 ton ve aralık ayında 2 bin 515 ton olmak üzere 20 bin 240 ton iç fındık ihraç edildi.

Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.

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