  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Takip Et

ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika.. ABD'nin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi bölgesinde bir araç, kalabalığın arasına daldı. Polis, olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Takip Et

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürdüğü belirtildi.

Araçtan inerek ateş açtı

CBS News haber kanalı, olayın Bourbon Sokağı'nda yaşandığını, bu bölgenin yeni yılın ilk saatlerinde kalabalık olması beklenen popüler bir turistik bölge olduğunu aktardı. CBS News'e konuşan görgü tanıkları, bir sürücünün kamyonunu hızla kalabalığın üzerine sürdüğünü, ardından sürücünün araçtan inerek ateş açtığını anlattı. Buna göre, polis memurları da şüpheliye ateş açarak karşılık verdi. ABD'de New Orleans polisi, ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

"Bir grup insanın arasına dalmış"

CBS News'e konuşan New Orleans Polis Departmanı'ndan bir sözcü, 'ilk belirlemelere göre bir aracın bir grup insanın arasına dalmış gibi göründüğünü, yaralıların bilinmediğini ancak rapor edilen can kayıplarının olduğunu' aktardı.

İran üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakerelere başlıyor! Tarih belli olduİran üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakerelere başlıyor! Tarih belli olduDünya

 

Altın fiyatlarında 2025 tahmini! Uzmanından ‘talep kayması’ uyarısı geldiAltın fiyatlarında 2025 tahmini! Uzmanından ‘talep kayması’ uyarısı geldiEkonomi

 

Dünya
İran üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakerelere başlıyor! Tarih belli oldu
İran üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakerelere başlıyor! Tarih belli oldu
Macron, "bazı önemli konuları" 2025'te referanduma götürecek
Macron, "bazı önemli konuları" 2025'te referanduma götürecek
Azerbaycan, İran'ın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Azerbaycan, İran'ın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Almanya'da havai fişek patlamalarında 5 kişi yaşamını yitirdi
Almanya'da havai fişek patlamalarında 5 kişi yaşamını yitirdi
İsrail, 2025'in ilk saatlerinde Gazze'ye saldırdı! 20 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, 2025'in ilk saatlerinde Gazze'ye saldırdı! 20 Filistinli hayatını kaybetti
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
RUS GAZININ UKRAYNA ÜZERİNDEN AVRUPA'YA SEVKİYATI DURDU