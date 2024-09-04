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Düzce’den sekiz ayda 7 bin 581 ton fındık ihracatı gerçekleşti

Düzce’de 8 ayda Avrupa Birliği ülkelerine 7 bin 581 ton fındık ihraç edildiği bildirildi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan ihracat verilerine göre; ocak ayında 2 bin 294 ton, şubat ayında 541 ton, mart ayında bin 151 ton, nisan ayında 884 ton, mayıs ayında 741 ton, haziran ayında 429 ton, temmuz ayında bin 7 ton ve ağustos ayında 534 ton fındık ihraç edildi.

Haber Merkezi
AA
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Düzce’den sekiz ayda 7 bin 581 ton fındık ihracatı gerçekleşti
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Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de binlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine ihracat

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayında 2 bin 294 ton, şubat ayında 541 ton, mart ayında bin 151 ton, nisan ayında 884 ton, mayıs ayında 741 ton, haziran ayında 429 ton, temmuz ayında bin 7 ton ve ağustos ayında 534 ton fındık ihraç edildi.

Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

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