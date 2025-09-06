  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. E-Defter cezalarına TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'ndan tepki: 1000 liralık işe 300 binlik ceza büyük haksızlık!
Takip Et

E-Defter cezalarına TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'ndan tepki: 1000 liralık işe 300 binlik ceza büyük haksızlık!

e-Defter cezalarına tepki gösteren TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, asgari ücret tarifelerinde birkaç bin lira olarak belirlenmiş işler için meslektaşlarının 300 bin liralık cezalara muhatap bırakılmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Hüseyin Gökçe
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
E-Defter cezalarına TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'ndan tepki: 1000 liralık işe 300 binlik ceza büyük haksızlık!
Takip Et

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, 2012 yılından bu yana kullanılan e-Defter sisteminde, meslek mensuplarının birkaç günlük gecikme karşılığında yüz binlerce lira ceza ile karşı karşıya kaldığını ve bunun çok ağır olduğunu bildirdi. E-Defter cezalarına TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'ndan tepki: 1000 liralık işe 300 binlik ceza büyük haksızlık! - Resim : 1

e-Defter sisteminin vergi güvenliği açısından önemine işaret eden Kartaloğlu, hayatın olağan akışı kaynaklı teknik aksaklıklar veya dışsal sebepler yüzünden zamanında yüklenemediği durumların olabildiğini bildirdi. Küçük gecikmelerin çok ağır para cezalarıyla karşılık bulmasının adalet ve ölçülülük ilkeleriyle bağdaşmadığına vurgu yapan Emre Kartaloğlu, “Özellikle 2 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren 7524 sayılı Kanun’la cezalar önemli ölçüde artmıştır. Bu durumun herhangi bir suistimal amacı olmayan mükellefleri bile yüz binlerce liralık cezalarla karşı karşıya bırakmaktadır.” dedi.

Asgari ücret tarifelerinde birkaç bin lira olarak belirlenmiş işler için meslektaşlarının 300 bin liralık cezalara muhatap bırakılmasının kabul edilebilir olmadığının altını çizen Kartaloğlu, “Bu orantısızlık, meslektaşlarımızı ekonomik olarak zorlarken psikolojik açıdan da yıpratmaktadır. Günün sonunda vergi sistemimizin kendisi zarar görmektedir.” diye konuştu.

“Mevcut uygulama sürdürülemez”

Bir gün gecikme ile otuz gün gecikmenin aynı kefeye konularak cezalandırılmasının da adil olmadığını kaydeden Kartaloğlu, “Eylemin ortaya çıkardığı sonucun vergi sistemi açısından tehlikeliliğini yeterince değerlendirmeden ve birçoğu yine vergi sistemimizden kaynaklı dış faktörlerin eylemin meydana gelmesindeki etkisi gözetilmeden bu denli yüksek cezalarla mükellefleri ve dolaylı olarak meslek mensuplarımızı karşı karşıya getirmek son derece yanlıştır. Mevcut uygulamanın sürdürülemez olduğu açıkça görülmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

GİB’e yazılı başvuru yapıldı

Bu konuda yeni adımların atılmasının gerekli olduğunu ifade eden Kartaloğlu, Gelir İdaresi Başkanlığı’na da yazılı başvuruda bulunarak çözüme yönelik taleplerde bulunulduğunu ifade etti.

Usulsüzlük cezalarını gerektiren eylemlere uygulanacak cezaların, kül halinde bir torbaya atılarak geçilmemesini isteyen Kartaloğlu, bunların daha alt kırımlara tabi tutularak ele alınması ve çok basit fiillere uygulanacak cezaların tutar olarak bu fiillerle orantılı bir hale getirilmesini önerdi.

Usulsüzlük cezalarının uygulanmasında bir-iki gün geç kalan mükellef ile bir ay veya daha fazla geç kalan mükellefe aynı cezaların tatbik edilmesi yerine bir ayrıma gidilmesi gerektiğini söyleyen Emre Kartaloğlu, aylık veya üç aylık yükleme yerine yıllık bazda yükleme yapılmasını istedi.

Kartaloğlu, bu talepler yerine getiriline kadar vergi güvenliğini sağlamaktan çok bir gelir toplama yöntemine evrilen usulsüzlük cezalarına ara verilmesini de önerdi ve “Sorun gerçekten çok büyümüştür ve bu şekilde uygulamaya devam edilirse ortaya yönetmesi oldukça zor bir kriz çıkacağı öngörülmektedir.” dedi.

 

Ekonomi
DİSK-ARB: Ortalama bir işçi 6 ayda toplam 37.5 bin TL parasını kaybetti
Ortalama bir işçi 6 ayda toplam 37.5 bin TL parasını kaybetti
Akciğer kanserinin Türkiye ekonomisine yükü 129 milyar TL
Akciğer kanserinin Türkiye ekonomisine yükü 129 milyar TL
Bazı kağıtlara ait maktu vergi tutarları artırıldı! Yeni beyanname ücretleri Resmi Gazete'de
Beyanname ücretleri artırıldı! Zamlı ücretleri Resmi Gazete'de
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Hazine’nin nakit dengesi ağustosta 84,2 milyar TL fazla verdi
Nakit dengesi ağustosta 84,2 milyar TL fazla verdi
AB'den Google'a yaklaşık 3 milyar euro reklam cezası
AB'den Google'a yaklaşık 3 milyar euro reklam cezası