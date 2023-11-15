E-Pazaryerlerine bir rekabet soruşturması daha

Rekabet Kurulu elektronik satış yapan firmalarla ilgili başlattığı ön inceleme sonrasında yeni bir soruşturma kararı aldı.



Açıklamada, soruşturmanın kapsamına ilişkin, ön incelemenin başlatılmasındaki gerekçeye işaret edilen, “Otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir” ifadesine yer verildi.

Rekabet Kurulu, e-pazaryerlerinden bazıları için açtığı bir soruşturmayı Temmuz ayında tamamlamış ve ceza vermişti.