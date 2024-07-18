E-ticarette ihracat ve yatırım yapan girişimciye lisans ücreti desteği

ANKARA HABER MERKEZİ



Teklife ilişkin bilgilendirme AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapıldı. Teklifin 12’nci maddesi ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a bazı hükümler ekleniyor. Eklenen hükümler 2024 yılına ilişkin lisans ücretlerinin hesaplanmasında, bazı unsurların net işlem hacminden indirilmesi hükme bağlanıyor. Ayrıca 2025 yılı lisans ücretinin hesabında da yine bazı esneklikler sağlanıyor.

Elektronik ticaret pazaryerlerinin lisans ücretleri hesaplanırken ciro esas alınıyordu. Yapılan düzenlemeyle ihracata yönelik yapılan satışlar ile ihracata yönelik satışlar , ciro hesabında belirli oranlara göre dikkate alınmaması hükme bağlanıyor.



Teklifle birlikte e ticaret pazaryerlerinin proje bazlı yatırım yapmaları halinde yaptıkları yatırım tutarının iki katının (2025 için 4 katının) lisans ücretinin hesaplanmasına ilişkin işlem hacminden indirilmesi öngörülüyor.



6563 sayılı kanun e ticaret pazaryerlerine cirolarının onbinde üçünden başlamak üzere lisans ücreti ödeme yükümlülüğü getiriliyordu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, e ticaret pazaryerlerinin özellikle Türk üreticilerinin ihracatlarına büyük katkı sağladıklarına dikkat çekti.

Öte yandan teklifle getirilen başka düzenleme ile Reklam Kurulu’nun idari para cezaları da ‘uzlaşma’ kapsamına alınırken, para cezalarıyla ilgili hükümler de yenilendi.