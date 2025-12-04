  1. Ekonomim
Ebeveynler dikkat! Kurşun miktarı yüksek çıktı, kalem kutusunun satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir kalem kutusunun kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Logon Colorful markalı bir kalem kutusunun kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Ebeveynler dikkat! Kurşun miktarı yüksek çıktı, kalem kutusunun satışı yasaklandı - Resim : 1

