Ege’nin iki yakasına da “yerli turist” bayramı

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Türkiye’deki oteller de yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bayram öncesi 100 milyar lira tahmin edilen cironun 150 milyar liraya ulaştığı hesaplanıyor.

Yunan Adaları’na kapı vizesi enflasyondan bunalan Türk tatilciye ilaç oldu. Okulların ara tatil dönemiyle denk gelen Ramazan Bayramı, Türkiye’nin hemen her noktasında turizmi canlandırdı. Yunan Adaları ise Türk turist akınına uğradı. Feribot sıralarında uzun kuyruklar dikkat çekti. Bayramda Yunan adalarını tercih eden Türk turist sayısı 20 bini aşarken, adalardaki ucuz restoranlar sosyal medyanın gündemini oluşturdu. Turizmciler, her şey dahil otellerin rakibi olmasa da Türkiye’deki yüksek enflasyon nedeniyle Yunan adalarının bu yaz iç pazardan daha fazla pay alacağını belirtiyor. Yunan Adaları’nın yanı sıra Türkiye’de de oteller bayramdan payını aldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle 9 gün boyunca Akdeniz ve Ege kıyılarında açık olan otellerde doluluk yüzde 100’e ulaştı. Doluluklarda Avrupalıların Paskalya Bayramı’nın da Ramazan Bayramı’na yakın olmasının etkisi oldu.

“Yunanistan’ın payı sezonda artacak”

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, adaların beklenenden daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Yavuz’un Marmaris Limanı’ndan feribot seferleri gerçekleştiren şirket yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bayram tatilinde adalara giden Türk misafir sayısının, Fethiye ve Marmaris’ten Rodos’a 5 binin üstünde, Kos’a 4 bin, Samos’a 3 bin, Sakız’a 3 bin, Midilli’ye 5 bin, Meis’e bin olmak üzere 20 bini aştığını dile getirdi.

Yunan adalarındaki tatilin Bodrum’daki otellerden daha uyguna gelebildiğini Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da bazı durumlarda yüzde 25 maliyet avantajı olduğunu belirtirken, “Geçen yıl Yunanistan’a 10 bin turist götürdük, gidenlerin yüzde 40’ı adaları tercih etmişti. Bu sayı 2 kat artacak” dedi. Türkiye’de seyahat acenteleri aracılığıyla, tatile giden sayısı son 3 yılda iki katına çıktı. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’de yaklaşık 15 milyonu seyahat acenteleri aracılığıyla, kalanı da münferit olarak seyahat edenler olmak üzere 20 milyonluk bir tatilsever var. Otellerde daha önce yüzde 10-12 olan iç pazar kontenjanını kimi oteller 2024 itibariyle yüzde 25-30’lara çıkardı. Türkiye’nin yüzde 10’unun yurt dışına gidebildiğini kaydeden Vardar, Bu yıl özellikle Dubai, Mısır, vizesiz Balkan ülkeleri gibi noktaların ön plana çıktığını, sezona bakıldığında da geçen yıla kıyasla yurtiçi turlarda talebin yüzde 40, yurtdışı turlarda yüzde 300 arttığını belirtti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, bayramda seyahat eden kişi sayısının 20 milyonun çok üzerine çıktığını ifade ederek, “100 milyar liranın üzerinde ciro tahmin etmiştik, 150 milyar liraya ulaşmış olabiliriz” dedi. Özellikle Akdeniz’de açık olan tesislerin yüzde yüz doluluğa ulaştığını kaydeden Kuk, şunları söyledi: “Ege bölgesinde de aynı şekildeydi. Oldukça verimli geçti. Onun dışında Kapadokya ve Karadeniz bölgesi doluydu. Güneydoğu bölgesindeki oteller bayramdan 10 gün önceden satışları kapatmışlardı. Orada kültür turları çok yoğun geçti. Hem acentelerimizden hem otellerden aldığımız geri dönüşlere baktığımızda, oldukça verimli bir bayram periyodu yaşadık.” Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da Antalya’ya gelişlerin yoğun olduğunu belirtirken, “Oteller pek çok yerde yüzde 100 doluluğa, bazı alanlarda yüzde 90 doluluğa ulaştı” dedi.

“Tüm zamanların rekoru gelebilir”

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye’de turizm sezonunun bir ay önce açıldığını kaydeden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Türkiye turizminde bu sezon için konulan 60 milyon turist hedefinin startını Ramazan Bayramı’ndaki yüzde 100 doluluklarla vermiş olduk. Türkiye 2024 yılında tüm zamanların en iyi rakamını yakalayacak. Erken rezervasyonlarda da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış görülüyor” diye konuştu. Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de 9 günlük tatili hava sıcaklıklarının de desteklediğini, ilçede açık olan otellerin sezona tam dolulukla başladığını belirterek, “Yeni sezon rezervasyonlarımız da fena değil. Bu şekilde devam ederse yeni sezonda yerli pazarda da ciddi bir artış olur diye düşünüyorum” dedi.

Yunanistan’a giden turist yüzde 50 artabilir

Türkiye’den Yunanistan’a giden ziyaretçi sayısı 2017 yılında 921 bin kişi ile en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Pandemi sonrası her ne kadar bu rakam 600 binlere gerilese de sektör temsilcileri bu yıl turist sayısının yüzde 50 artmasını bekliyor. Kapıda vize uygulaması bayramda 5 adada uygulandı. Adalardaki maliyet avantajı Türk turistlerin en çok tercih nedeni oldu. İki ülke arasında Türk turistlerin en çok fiyat karşılaştırması yaptığı konu restoranlar oldu. Bodrum ve Çeşme’de bir porsiyon balık 700 lirayken, Samos gibi görece daha uygun adalarda neredeyse bütün bir sofra aynı fiyata donatıldı. Bodrum’da lahmacun fiyatları da yine çok konuşuldu. Geçen yıl bazı mekanlarda 300 lira olan lahmacunun fiyatı bu yıl 900 liraya yükseldi.