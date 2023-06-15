EKK açıklamasında 'yapısal reform' ve 'kaynak tahsisi değişikliği' vurgusu

ANKARA (EKONOMİ) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın da katıldığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, reform işareti ve sonbaharda yapılacak OVP ile bütçede kaynak tahsisinin dağılımında farklılaşma işareti verildi. Ayrıca, seçim dönemi vaatlerinin kademeli olarak hayata geçirileceği de açıklandı. Yılmaz, STK, iş dünyası, akademi ve diğer paydaşlarla istişare içinde olunacağını da belitti.

Toplantının sonunda Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, makroekonomik görünüm ve bütçenin görünümünün değerlendirildiği, mevcut politika metinlerinin gözden geçirildiği vurgulandı. Yılmaz, yeni döneme yönelik olarak ise reform işareti vererek, “Yeni dönemde para politikasının yanısıra, maliye ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirecek, insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir” dedi.

Kaynak tahsisinde ve politikalarda değişiklik olacak mali alan olursa yatırım ve sosyal harcamaya verilecek

Cevdet Yılmaz açıklamasında, Eylül ayında açıklanacak OVP’ye gönderme yaparak, bu programda mevcut politikalardan değişiklik ve aynı zamanda kaynak tahsisinde farklılaşma işareti verdi. Yılmaz, “Eylül ayında OVP ile kamu politika ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı olarak ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcama ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız.” diye konuştu.

Seçim vaatleri kademeli olarak hayata geçirilecek

Yılmaz, seçim beyannamesinde belirtilen politikalar ile vaatlere yönelik olarak ise “Seçim beyannamemizde ortaya konulan politika ve vaatleri plan ve program ve eylem planlarıile belli bir takvim dahilinde hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız” bilgisini verdi.

Yürürlükteki destekler devam edecek

Mevcut politikaların içinde yoğun olarak bulunan teşviklerin bu süreçte devam edeceği ancak piyasa kurallarının etkinleştirileceğinin işaretini de veren Yılmaz, “Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edilecektir. İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyüme nimetlerini adaletle paylaştırmak temel amaçtır. Bu amaca yönelik yatırım üretim istihdam ihracat hedefini gerçekleştirirken cari açığı sürdürülebilir büyümenin üzerinde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda teknolojik atılımları devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız.” İfadesini kullandı.

Cevdet Yılmaz, bölgede oluşan zorluklara vurgu yaparken, bazı fırsatların da doğduğunu belirterek, tutarlı bir politika setiyle ülke menfaatleri doğrultusunda bu fırsatların yönetileceğini belirtti.