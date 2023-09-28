EKK finansal istikrar tedbirlerini görüştü: Yastık altındaki altınlar için yeni model hazırlanıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada toplantıda finansal istikrar tedbirlerinin görüşüldüğü bildirildi. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için hâlen uygulanan sistemin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığı belirtilirken, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi dahil finansman ihtiyaçlarını artıracak yeni tedbirlerin ele alındığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada, EKK’nın ekonomi politikalarının eşgüdüm içinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulması ve etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere her ay düzenli olarak toplandığı bildirildi.

Dördüncüsü gerçekleştirilen toplantının ana gündemini finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar oluşturdu.

Açıklamada, yapılan bu çalışmalarla stratejik yatırımların desteklenmesi, küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve finansmana erişimin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

EKK toplantısında ele alınan konular ise şöyle sıralandı:

Fiyat istikrarı ve finansal istikrarla uyumlu olacak şekilde, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) olmak üzere finansman imkânlarını artıracak yeni stratejiler ele alındı.

Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Yastık altı için yeni çalışma hazırlığı

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar görüşüldü.

Dijital Türk Lirası Projesi’nde gelinen aşama ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası hakkında bilgilendirme yapılırken, bunun hızlandırılması konusunda anlayış birliğine varıldı.

Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşüldü, Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları değerlendirildi.

Aile ve Gençlik Bankası’na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanan Kanun Teklifi ele alındı.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı.