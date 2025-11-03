“Ekonomi paketi kayıt dışı ile mücadeleye katkı sağlamıyor”

CANAN SAKARYA/ANKARA

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Meclise sunulan ekonomi paketinde yer alan vergi ve harç düzenlemelerinin kayıt dışı ile mücadeleye katkı sağlamayacağını, ilk araç tescillerinden de ÖTV ve KDV'den sonra, ilave harç alınmasının vergi piramitleşmesine neden olacağı uyarısında bulundu. TÜRMOB, TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşmelerine başlanması beklenen ekonomi paketine ilişkin hazırladığı değerlendirme raporunda teklifte yer alan bazı düzenlemelerin hem meslek mensupları açısından ilave iş yükü getireceğini hem de vergi sisteminin öngörülebilirliği açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını bildirdi.

Vergide öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı

2021 yılında yapılan düzenleme ile 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden başlamak üzere dördüncü beyan kaldırıldı. Teklifle geçici vergide dördüncü beyan dönemi tekrar getiriliyor. Meslek camiasının ısrarlı talebi üzerine kaldırılan dördüncü dönem geçici vergi uygulamasının yeniden getirilmesinin meslek mensuplarının iş yükünün artırılması ve ilave damga vergisi getirisi dışında herhangi bir katkısı olmayacaktır. Ayrıca, kısa zaman önce kaldırılmış bir müessesenin yeniden getirilmesi, vergide öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkelerine de aykırılık teşkil edecektir.

İlave harç alınması vergi piramitleşmesine neden olacak

Araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş araçların satış ve devirlerinde 1000 TL’den az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınması uygulaması getiriliyor. Daha önce ilk araç tescil ve ikinci el araç satışlarına uygulanan ve araç satışlarının kayıt dışı yapılmasına yol açtığı gerekçesiyle yürürlükten kaldırılan bu düzenleme araç satışlarının yeniden kayıt dışına çıkarılmasına, satış vaadi sözleşmesi ile yetinilmesi ve tekrar MTV tahsilatı, kaza veya hırsızlık gibi durumlarda muhtemel ihtilafl ara neden olabilir. Ayrıca ÖTV ve KDV den sonra ilave harç alınması vergi piramitleşmesine neden olacaktır.

İşletmelere harç kayıt dışına katkı sağlamaz

Yasa teklifi ile kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticari yetki belgeleri; ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları veteriner hekim muayenehane ve hayvan hastanesi ruhsatları, kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatlarının yıllık harca tabi olması zorunluluğu getirilmekte. Bu işletmeler, halen gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olup kazançları üzerinden vergi ödüyorlar. Bu işletmelerin gerçek gelirlerini kavrayarak olması gereken vergi beyanlarına ulaşılması yerine harç uygulaması suretiyle dolaylı vergileme yönteminin tercih edilmesi kayıt dışı mücadeleye katkı sağlamayacaktır.

İşyeri ve konut kiraları arasındaki ayrım eşitsizlik yaratır

Kiraya verilen konutlar özelinde bunların iktisabı için kullanılan borçların faizlerini kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması kaldırılıyor. Bu durum bir gerçek kişinin işyeri satın alıp bunu kiraya vermesi durumunda elde edeceği kira gelirinden bu işyerinin edinimi için çekilen kredinin faizini indirim konusu yapılabilecek iken kredi kullanarak konut satın alan gerçek kişide ise bu imkan ortadan kaldırılıyor. Niteliği aynı olan bir gelir türünün beyanında aynı giderin mükellefler arasında farklı uygulamaya yol açacak şekilde alınması eşitsizliğe neden olacaktır.