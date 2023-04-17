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Ekonominin nabzı Ekonomi Masası'nda

Ekonominin nabzı Ekonomi Masası'nda atmaya başlıyor. Barış Esen, Berfin Çipa, Hakan Güldağ ile hafta içi her gün 07.30-09.00 saatleri arasında Youtube Canlı yayınında ekonominin nabzını tutuyor.

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* Dolar, Borsa, Faiz ve Emtia piyasalarındaki gelişmeler ne anlama geliyor?

* Ekonomi politikaları piyasalarda nasıl bir karşılık buluyor, üretici ve tüketici kararlardan nasıl etkileniyor?

* Türkiye ve Dünya Ekonomisi nereye gidiyor?

Ekonomi basınının deneyimli isimleri Hakan Güldağ, Dr. Barış Esen ve gazeteci Berfin Çipa 07.30'da izleyicilerle buluşuyor.

https://www.youtube.com/embed/D504N32awRA

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