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Ekonominin nabzı Ekonomi Masası'nda

Ekonominin nabzı Ekonomi Masası'nda atmaya devam ediyor. Vahap Munyar ve Berfin Çipa bugün 07.30-09.00 saatleri arasında Youtube Canlı yayınında ekonominin nabzını tutuyor.

Haber Merkezi
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Ekonomi basınının deneyimli isimleri Vahap Munyar ve gazeteci Berfin Çipa 07.30'da izleyicilerle buluşuyor.

https://www.youtube.com/embed/aClgD6bryTg

Ekonominin nabzı Ekonomi Masası'nda

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