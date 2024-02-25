Ekonomist Hakan Kara'dan TL'nin reel olarak değerlenmesine ilişkin örnekli açıklama

Akademisyen Hakan Kara, Türk lirasının reel olarak değerlenme senaryosunu bir örnekle açıkladı. Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna yanıt veren Kara, “Döviz kurundaki artış oranı bizim enflasyonumuzla ticaret ortaklarımızın enflasyonunun arasındaki farktan düşükse TL reel olarak değerlenmiş olur” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Hakan Kara’nın X (Twitter) hesabı üzerinden yayınladığı mesaj şöyle:

* TL'nin reel olarak değerlenmesi" konusunda çok soru alıyorum: Döviz kurundaki artış oranı bizim enflasyonumuzla ticaret ortaklarımızın enflasyonunun arasındaki farktan düşükse TL reel olarak değerlenmiş olur. Biliyorum biraz teorik geldi, bir örnekle açayım:

* Diyelim ki bugünden yıl sonuna kadar içerde fiyatların yüzde 30 artmasını bekliyorsunuz. Ticaret yaptığımız ülkelerde ise aynı zaman diliminde fiyatlar yüzde 5 artıyor olsun. Aradaki fark yüzde 25. Bu değeri aklımızda tutalım.

* TL'nin reel olarak değerlenmesi, döviz kurunun yıl sonuna kadar yüzde 25'in altında artması anlamına geliyor.

* Daha da basitleştirmek için hesabı sadece dolar kuruna göre yapalım. Bugünkü $/TL kuru 31 olsun. Yukarıdaki enflasyon farkı varsayımlarına göre sene sonundaki reel değerlenme eşiğini hesaplayalım: 31*1,25= 38,75. Buna göre, sene sonunda dolar/TL kuru 38,75'in altında kalırsa TL reel olarak değerlenmiş olacak.