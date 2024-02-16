Ekrem İmamoğlu duyurdu: Evlilik desteği 15 bin liraya çıkarıldı (Başvuru şartları neler?)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğinin 15 bin TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kredi değil, hibe. Ekonomi kötüye gittikçe her alandaki sosyal desteğimizi artırıyoruz. Yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğini 15 bin TL’ye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Destek 7 binden 15 bin liraya yükseltildi.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık evlenmek gerçekten çok zor. Bu sebeple biz de yoksullukla mücadelede, evlenmek isteyen çiftlere bir nebze de olsa katkımız olsun istedik. Değişen ekonomiye bizim verdiğimiz desteklerin de dayanma ihtimalinin kalmadığı için 15 bin TL'ye çıkardık." açıklaması yaptı.

Verilen bilgilere göre 2023'te destekten 8 bin 700 çift faydalandı. 2024 hedefinin ise 20 bin çift olduğu belirtildi.

Başvuru şartları

Başvuru şartları, eşlerden birinin İstanbul ikametli olması, TC vatandaşı olması, çiftlerden her birinin 18 yaş üstü olması ve nikah tarihinin başvuru tarihinden en fazla 90 gün sonra olması.

Başvurular İstanbulsenin uygulaması üzerinden, İBB'nin sitesinden ya da alo 153'ten yapılabiliyor.

KREDİ değil HİBE



Ekonomi kötüye gittikçe her alandaki sosyal desteğimizi artırıyoruz. Yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğini 15 bin TL’ye çıkardık. pic.twitter.com/i0q9ukwsQN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 16, 2024

Bakanlıktan yeni evlenecek çiftlere kredi desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde 'Aile ve Gençlik Fonu' kanunu kapsamında yeni evlenecek gençlerin faydalanabileceği 150 bin lira faizsiz ve 48 ay vadeli ödenecek evlilik kredisini duyurmuştu.